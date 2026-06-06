Wim Kieft berpendapat bahwa bintang dunia itu akan hengkang dari Eredivisie: 'Jangan mengesampingkan kemungkinan itu'

Wim Kieft tidak yakin apakah Ivan Perisic akan tetap bermain untuk PSV pada musim depan. Hal itu diungkapkan oleh mantan penyerang andalan tersebut kepada Valentijn Driessen dalam kolom mingguan yang ditulisnya untuk De Telegraaf.

Kieft berpendapat bahwa selain Ismael Saibari, masih banyak pemain PSV lainnya yang akan hengkang: Sergiño Dest, Joey Veerman, dan Ricardo Pepi.

“Bagi Veerman, akan lebih baik jika ia menutup pintu di Eindhoven. Baik bagi Veerman maupun PSV. Tetap mempertahankan pemain yang kecewa tidak akan menguntungkan kedua belah pihak,” kata Kieft.

Selanjutnya, ia menyampaikan pesan yang menarik. “Saya tidak menutup kemungkinan bahwa Perisic ingin melakukan transfer terakhir yang menguntungkan setelah tampil bagus di Piala Dunia bersama Kroasia.”

Musim panas lalu, banyak rumor beredar tentang Perisic, yang akhirnya memperpanjang kontraknya di PSV selama dua musim. Saat ini, justru sangat tenang di sekitar pemain senior tersebut.

Pemain sayap berusia 37 tahun ini masih terikat kontrak selama satu tahun di Philips Stadion. Saat ini ia berada di Kroasia bersama tim nasional.

Perisic telah memainkan 78 pertandingan resmi untuk PSV. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 26 gol dan 27 assist.