Willem van Hanegem menyoroti satu pemain Ajax: 'Jika saya jadi pelatih, saya sudah tidak tahan lagi dengannya'

Willem van Hanegem tidak terlalu dimanjakan pada musim Eredivisie kali ini, demikian tulisnya dalam kolomnya di Algemeen Dagblad. Pada akhir pekan ketika PSV berhasil meraih gelar juara nasional ke-27, Ajax dan Feyenoord kembali sangat mengecewakan.

"Tentu saja PSV adalah juara Belanda yang pantas, semua orang setuju dengan itu," demikian ia memulai kolom opini tersebut. Namun, De Kromme tetap memberikan catatan terkait gelar juara tersebut.

"Namun, level permainan terus menurun tanpa ada satu pun pesaing yang mendekati peluang untuk memanfaatkannya. Pada tim ini, rasa malas selalu mengintai. Telstar meraih enam poin, Volendam mengalahkan PSV. Hal itu tidak boleh terjadi pada tim dengan skuad sekuat ini."

Selain itu, memang ini adalah musim yang tanpa beban bagi PSV, yang menjadi juara paling awal dalam sejarah Eredivisie. Tentu saja hal itu juga berkaitan dengan level persaingan yang sangat lemah.

Hal itu kembali terbukti akhir pekan lalu, ketika Feyenoord yang sangat lemah hampir tak bisa berbuat apa-apa melawan FC Volendam dan Ajax jelas-jelas tak sebanding dengan FC Twente.

"Ajax kini mendekati label ‘Ajax terburuk sepanjang sejarah’," kata Van Hanegem. "Jika Anda sebagai turis kebetulan berada di Amsterdam Sabtu lalu dan berhasil mendapatkan tiket Ajax vs FC Twente, Anda akan merasa dikerjai saat duduk di tribun. Seolah-olah Anda berada di divisi amatir atau semacamnya."

Mantan pemain sepak bola top ini mengarahkan kritiknya pada satu pemain Ajax. "Dan kemudian saya melihat Wout Weghorst meninggalkan lapangan setelah diganti dengan tatapan ‘apakah saya benar-benar diganti?’ Pria yang begitu dipuji oleh Ronald Koeman atas perannya yang positif dalam skuad Oranje, yang setelah musim seperti ini berani menempatkan dirinya di atas yang lain."

"Kalau saya jadi pelatih, saya pasti langsung menyerah. Weghorst tidak bisa berpikir demi kepentingan tim baik di Ajax maupun di timnas Belanda saat situasi benar-benar genting. Itu kan tidak masuk akal?", ujarnya. Terakhir, Van Hanegem juga menyinggung penampilan Feyenoord.

"Mereka juga sudah berbulan-bulan bermain asal-asalan. Tentu saja, Allard Lindhout adalah kiper yang payah, Ayase Ueda seharusnya mendapat penalti, tapi jika melihat murni dari segi sepak bola, Anda tidak bisa berharap sedikit pun bahwa Feyenoord akan mendekati PSV musim depan."