Willem van Hanegem melontarkan kritik tajam kepada pihak yang menghalangi di Feyenoord: 'Jarang sekali ini soal klub'

Willem van Hanegem sudah benar-benar muak dengan Toon van Bodegom, demikian yang ditegaskan ikon klub Feyenoord tersebut dalam kolomnya di Algemeen Dagblad.

De Kromme menyaksikan dengan sedih apa yang terjadi di De Kuip. “Semua ini terjadi karena orang-orang di hampir semua klub sepak bola, dan terutama di Feyenoord, lebih mementingkan diri sendiri.”

Van Hanegem memberikan contoh. “Sjaak Troost sudah mundur, ada siaran pers besar di media, tapi Sjaak masih bisa ikut voting dengan senang hati sebagai komisaris untuk menentukan arah klub. Melalui Toon van Bodegom yang ingin tetap menjadi komisaris. Sjaak boleh saja voting, karena dia belum digantikan.”

“Bohongi saja orang lain, pikirku. Pergi ya sudah pergi? Jika Robert Eenhoorn melakukannya—maksudku menjadi direktur Feyenoord—aku harap dia membereskan semua omong kosong itu,” lanjut Van Hanegem.

“Tapi mungkin mereka bahkan tidak akan menawarkannya. Karena mereka jarang peduli pada klub. Hampir selalu tentang diri mereka sendiri,” tutup Van Hanegem.

Surat kabar pagi akhir pekan lalu sudah melaporkan bahwa Eenhoorn terbuka untuk posisi yang akan kosong di Rotterdam-Zuid. Senin ini, jurnalis Martijn Krabbendam dari Voetbal International juga mengonfirmasi berita tersebut.

“Bagi banyak orang di Feyenoord, Robert Eenhoorn adalah kandidat impian, tapi seperti biasa di De Kuip, satu ditambah satu tidak selalu sama dengan dua. Eenhoorn telah dihubungi, tapi belum didekati. Namun, dia telah menyatakan terbuka untuk posisi tersebut. Satu-satunya masalah adalah Toon van Bodegom belum setuju dengan kedatangannya, demikian kata sumber terpercaya,” tulis Krabbendam.