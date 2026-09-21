Willem van Hanegem kritik terhadap pemain Ajax tertentu: "Saya merasa dia terlalu terpancing emosi musim ini"

Willem van Hanegem angkat bicara soal Ajax, yang pada Sabtu gagal menang di kandang sendiri atas Excelsior (2-2). Dalam kolomnya di Algemeen Dagblad ia antara lain membahas penalti yang tidak diberikan setelah dugaan pelanggaran Youri Baas terhadap Irakli Yegoian.

Kiper Stijn van Gassel mendapat pujian dari Van Hanegem. "Dia bermain sangat baik melawan Ajax. Ajax punya cukup peluang untuk menang, tetapi jangan juga melebih-lebihkan permainan mereka."

"Setelah satu jam mereka bahkan tertinggal di kandang sendiri dari Excelsior dan pada akhirnya kehilangan dua poin berharga," tulis De Kromme, yang melihat de Kralingers unggul di babak kedua lewat gol Aymen Sliti. "Tidak pantas? Ajax memang lebih baik, tetapi pada akhirnya mereka tetap boleh puas dengan hasil itu."

"Baas, yang musim ini menurut saya terlihat agak terlalu emosional, menendang wajah Yegoian dan bagi saya menjadi misteri bahwa mereka di Zeist tidak melihat itu sebagai penalti. Itu seharusnya menjadi gol 2-3," nilai mantan pesepakbola berusia 82 tahun itu.

Selain itu, Van Hanegem tampaknya juga tidak terlalu menaruh respek terhadap kepemimpinan wasit. "Saya dengar bos para wasit itu (Raymond van Meenen, red.) setiap Senin kehilangan setengah pagi hari untuk memberi tahu klub-klub bahwa mereka dirugikan."

"Nah, berarti Excelsior juga pasti akan mendapat telepon. Pelanggaran seperti itu sebelumnya membuat Joey Veerman mendapat kartu merah saat melawan AZ, sekarang saat Ajax bermain itu dianggap bukan apa-apa," kata Van Hanegem soal kaki Baas yang terangkat tinggi ke wajah pemain Excelsior tersebut.

"Saya pikir Ajax bisa lebih cepat membereskan Excelsior jika Tolu Arokodare dimainkan sebagai starter. Sekarang ada jeda tiga pekan tanpa pertandingan liga, jadi kenapa tidak memulai dengan striker terbaik? Kalau dia tidak sepenuhnya bugar, mereka juga tetap bisa mencobanya sejak awal, bukan? Sekarang sebagai pemain pengganti pun dia juga bermain cukup lama," tutup legenda Feyenoord itu.