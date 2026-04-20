Willem van Hanegem: "Jika saya bekerja di klub besar, saya pasti akan langsung merekrutnya"

Willem van Hanegem menikmati penampilan AZ pada Minggu malam, demikian tulis De Kromme dalam kolomnya di Algemeen Dagblad. Tim asal Alkmaar itu benar-benar mengalahkan NEC dalam final piala di De Kuip: 5-1.

Legenda Feyenoord itu melihat bahwa NEC 'lupa cara bermain sepak bola'. Tim asal Nijmegen itu tak bisa membalas taktik Leeroy Echteld, yang 'meniru' lini tengah NEC dengan timnya.

"Saya sangat menikmati penampilan bek kanan Elijah Dijkstra, yang terus menerus menyerang," kata Van Hanegem di Algemeen Dagblad. "Dia benar-benar pemain yang luar biasa, sama seperti penyerang sayap kiri Ro-Zangelo Daal."

Daal berperan penting dalam gol pembuka AZ. Setelah aksinya secara individu, bola jatuh ke kaki Mees de Wit, yang mencetak gol pertama dari total enam gol di De Kuip.

"Dan tentu saja kembalinya Jordy Clasie sangat penting," kata Van Hanegem merujuk pada kapten berpengalaman yang musim ini lama berjuang melawan cedera pergelangan kaki. "Dia tetap memimpin tim dengan baik."

Penampilan Kees Smit dan Sven Mijnans juga memukau Van Hanegem. "Pemain itu sekali lagi menunjukkan betapa hebatnya dia bermain sepak bola," tulisnya tentang Mijnans. "Jika saya bekerja di klub besar, saya pasti akan merekrutnya."

"Sayang sekali bahwa untuk Smit, harganya kini sudah mencapai 60 juta euro," Van Hanegem akhirnya juga menyoroti permata mahkota AZ. "Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang melihat apa yang dia bisa, menurut saya. Dia sudah sangat jauh dan masih muda."