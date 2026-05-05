Willem II sangat berterima kasih kepada RKC atas sikap mulia mereka terhadap Mounir El Allouchi: 'Salam hormat yang dalam'

John Stegeman mengucapkan terima kasih kepada para pendukung RKC Waalwijk atas sikap mulia mereka terhadap pemain Willem II, Mounir El Allouchi. Gelandang tim asal Tilburg tersebut baru-baru ini kehilangan putrinya yang belum lahir dan menerima ungkapan dukungan yang mengharukan pada menit ke-20 pertandingan di babak Play-Off Keuken Kampioen.

Kabar tragis tersebut membayangi derby Brabant, namun gestur RKC sungguh indah. Pada menit ke-20, yang merupakan nomor punggung El Allouchi, para pendukung RKC bertepuk tangan dan menyanyikan lagu untuk pemain Willem II tersebut. Beberapa spanduk indah juga ditampilkan.

"Saya mengatakan dua hal setelah pertandingan," kata Stegeman kepada ESPN setelah kemenangan 0-1 Willem II. "Bahwa saya sangat bangga pada Mounir karena dia hadir hari ini, dan dia telah membantu kami. Karena menurut saya, hal seperti itu tidak biasa dalam kehidupan seseorang. Jadi, saya sangat terkesan dengan hal itu."

Stegeman juga sangat memuji para pendukung RKC. "Begitulah indahnya sepak bola, dan begitulah seharusnya. Saya merinding di lengan. Saya hampir menangis daripada tertawa."

"Olahraga mempersatukan. Meskipun kami tinggal berjarak lima belas kilometer, para pendukung RKC telah menangani situasi kami dan para pendukung kami dengan sangat penuh hormat."

"Salam hormat yang dalam untuk para pendukung RKC. Sebelum pertandingan, kapten juga sempat datang dengan seikat bunga ke ruang ganti untuk menemui Mounir. Itu juga merupakan gestur yang sangat indah dari RKC."

"Inilah juga bagaimana sepak bola bisa menjadi. Tidak selalu buruk, dengan segala hal yang kadang-kadang mengelilinginya. Itu telah dibuktikan oleh penonton RKC malam ini. Hormat yang dalam untuk itu," kata Stegeman.