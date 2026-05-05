Willem II mengambil langkah penting menuju Eredivisie setelah mengalahkan RKC Waalwijk yang hanya bermain dengan sepuluh pemain

Willem II telah mengambil langkah penting menuju babak selanjutnya di Keuken Kampioen Play-Offs pada Selasa malam. Tim asal Tilburg ini memenangkan derby Brabant melawan RKC Waalwijk dengan skor 0-1 dan berpeluang memastikan lolos pada Sabtu (pukul 16.30).

Pertandingan ini dibayangi oleh kematian tragis putri dari pemain Willem II, Mounir El Allouchi. Gelandang yang seharusnya masuk sebagai pemain pengganti 15 menit sebelum pertandingan berakhir ini, pada menit ke-20—yang merupakan nomor punggungnya—mendapatkan dukungan yang luar biasa.

Babak pertama tidak terlalu spektakuler. Selain beberapa serangan sporadis dari RKC dan Willem II, tidak banyak yang terjadi di Stadion Mandemakers. Ryan Fage melepaskan tembakan yang cukup bagus, tetapi kiper Willem II, Thomas Didillon-Hödl, tidak perlu bertindak.

Di babak kedua, terjadi lebih banyak aksi di depan kedua gawang. Devin Haen, yang belum sepenuhnya fit, mendapat peluang bagus hanya dua menit setelah babak dimulai, namun peluang itu berhasil dihalau dengan baik oleh kiper RKC, Yanick van Osch.

Setelah satu jam, pertandingan berbalik menguntungkan Tilburg. Jesper Uneken terlambat melakukan tekel dan harus membayar dengan kartu kuning keduanya. Hanya tiga menit kemudian, Willem II unggul saat Godfried Roemeratoe mencetak gol bunuh diri dari tendangan sudut: 0-1.

Haen harus keluar dari lapangan 20 menit sebelum waktu habis dan digantikan oleh El Allouchi, yang masuk dengan semangat dan nyaris mencetak gol saat upayanya ke sudut jauh nyaris disundul keluar oleh pertahanan Waalwijk.

RKC yang hanya bermain dengan sepuluh orang berhasil membatasi kerugian di fase akhir, tetapi setelah kekalahan 0-1 ini, mereka menghadapi tugas berat di Stadion Koning Willem II. Selain itu, mereka juga harus bermain tanpa pemain andalan Uneken.