Willem II berjuang dalam duel menghibur melawan sc Heerenveen untuk meraih poin pertama di Eredivisie

Duel menghibur antara Willem II dan sc Heerenveen pada Minggu tidak menghasilkan pemenang: Empat gol setelah jeda terbagi rata dengan rapi: 2-2. Kedua tim sempat unggul, tetapi setelah gol 1-2 dari Oliver Braude, tim tuan rumah akhirnya merebut satu poin yang pantas lewat Devin Haen. Heerenveen kini mengoleksi lima poin dari empat laga; Willem II baru meraih satu poin dari tiga pertandingan.

Sebelum kick-off, satu menit mengheningkan cipta dilakukan untuk Jan ‘Doc’ Vioen, yang telah terkait dengan Willem II selama 42 tahun. Mantan ketua dan terutama dokter klub Tricolores itu meninggal dunia pada 31 Mei dalam usia 86 tahun.

Awal laga menjadi milik Willem II, meski serangan-serangan mereka tidak menghasilkan sesuatu yang benar-benar konkret. Heerenveen sedikit demi sedikit tampil lebih baik, yang membuat duel berjalan seimbang. Tembakan bagus dari Jayden Slory (Willem II) dan Maxence Rivera (Heerenveen) belum menghasilkan gol.

Pada fase awal babak kedua, Uriël van Aalst mengambil peran utama. Gelandang serang berusia 20 tahun itu menghantam mistar lewat sepakan kerasnya, tetapi sepuluh menit kemudian akhirnya berhasil mencetak gol dengan menyambar umpan silang Nathan Tjoe-A-On: 1-0.

Keunggulan itu hanya bertahan beberapa menit. Jacob Trenskow mencari kombinasi dengan Dylan Vente dan mendapatkan bola kembali di kakinya dengan sedikit keberuntungan. Pemain Denmark itu kemudian mencetak gol lewat tembakan rendah: 1-1.

Dalam duel yang menghibur ini, Willem II seharusnya kembali mencetak gol melalui Slory saat laga menyisakan dua puluh menit. Pemain pinjaman dari Feyenoord itu ditemukan dalam posisi bebas total di tiang jauh, tetapi alih-alih mengontrol bola, ia mencoba menuntaskannya langsung lewat volley. Tipis di atas mistar.

Itu menjadi peluang yang mahal, karena di ujung lain Heerenveen justru mencetak gol. Levi Smans melengkungkan bola dari sepak pojok ke tiang dekat, tempat Braude muncul dan menjulurkan kakinya untuk menyontek bola masuk: 1-2.

Sempat muncul pertanyaan apakah siku Sam Kersten ke kepala Haen akan merusak pesta kubu Friesland, tetapi wasit Jannick van der Laan tidak melihat adanya pelanggaran dalam aksi itu dan juga tidak dipanggil ke layar VAR.

Willem II tidak perlu lama-lama menyesali hal itu. Tak lama setelah gol 1-2, Calvin Twigt dengan sisa tenaga terakhirnya melepaskan umpan terobosan yang sangat baik kepada Haen, yang tetap tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan Bernt Klaverboer dan menembakkan bola ke dalam gawang: 2-2.