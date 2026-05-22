Wilfred Genee langsung menanggapi di acara Vandaag Inside: “Tidak, tidak, tidak! Kita benar-benar tidak boleh melakukan ini lagi”

Wilfred Genee secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap segmen yang sering ditayangkan dalam program Vandaag Inside pada Jumat malam. Pembawa acara tersebut menyatakan bahwa menurutnya siaran tersebut harus berhenti menayangkan cuplikan yang menjadi perbincangan hangat dari pelatih FC Utrecht, Ron Jans.

Jans akan menghadapi pertandingan terakhir dalam karier kepelatihannya pada hari Minggu. Pelatih berpengalaman ini akan mengakhiri kariernya di sepak bola profesional bersama FC Utrecht dan dapat menutup masa jabatannya dengan lolos ke babak kualifikasi Conference League melalui hasil pertandingan melawan Ajax.

Namun, sang pelatih sudah cukup lama dibayangi oleh sebuah video yang direkam beberapa tahun lalu untuk sebuah aksi amal bank makanan. Dalam cuplikan tersebut, Jans antara lain menggunakan kata ‘keukenrol’, yang kemudian membuat video tersebut menjadi meme populer di media sosial.

Sejak Jans menunjukkan dalam podcast De Strijd Gaat Beginnen pada bulan Maret bahwa ia sama sekali tidak menyukai cuplikan ‘keukenrol’ tersebut, cuplikan itu juga sering ditayangkan di VI begitu nama Jans dibahas.

Jans sudah bertahun-tahun dikejar-kejar oleh hal itu, demikian dijelaskan pelatih FC Utrecht sebelumnya. “Kemarin ada lagi satu orang, yang sudah berusia dua puluhan. Saya sedang berada di toko kaset dan dia berteriak: ‘Hei Ron Jans, tisu dapur!’ Saya sudah mendengarnya sepuluh ribu kali, tapi saya sama sekali tidak menyukainya,” kata pelatih FC Utrecht itu.

Saat cuplikan itu diputar ulang pada hari Jumat, Genee langsung menanggapi. “Tidak, tidak, tidak,” kata pembawa acara itu dengan nada serius kepada kru produksi.

“Saya serius: kita harus menghentikan ini. Saya sudah memikirkannya, ini sebenarnya sama sekali tidak lucu,” kata Genee.