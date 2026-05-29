Wilfred Genee telah angkat bicara mengenai masa depannya di Vandaag Inside. Pembawa acara tersebut, sama seperti René van der Gijp, ingin memiliki satu malam dalam seminggu untuk libur, namun menurutnya hal itu jauh lebih sensitif di Talpa dibandingkan dengan rekan se-mejanya.

Sejak Januari, Van der Gijp hanya tampil empat malam seminggu di Vandaag Inside. Pada hari Rabu, analis tetap tersebut tidak hadir, sehingga ada ruang bagi tamu yang berbeda-beda untuk duduk di meja.

Dalam podcast Zolang Het Leuk Is, Genee ditanya oleh pembawa acara Rob Kemps apakah ia akan tetap membuat program tersebut jika ia menerima gaji yang sama tanpa harus muncul di meja lagi. Genee menjawab bahwa ia kemungkinan akan membuat program tersebut lebih jarang dan lebih sering mengambil cuti.

Kemps kemudian menyimpulkan bahwa uang tampaknya menjadi motivasi utama. Genee membantah pandangan tersebut dan menyatakan bahwa menurutnya situasinya lebih kompleks.

Pembawa acara itu menjelaskan bahwa Talpa memandang kehadirannya secara berbeda dibandingkan dengan kehadiran Van der Gijp. Menurut Genee, di kalangan manajemen muncul anggapan bahwa Vandaag Inside akan lebih sulit bertahan tanpa dirinya atau Johan Derksen.

“Saya juga pernah mengatakan pada suatu saat: ‘Kalau begitu, beri saya juga satu hari libur per minggu.’ Nah, saat itu semua orang berada dalam posisi yang sama, jadi itu sama sekali bukan opsi,” kata Genee.

Kemps merasa aneh bahwa Genee bersikap seolah-olah dia sendiri tidak memiliki pengaruh terhadap hal itu. Presenter tersebut mengakui bahwa hal semacam itu bisa dibahas dalam negosiasi kontrak berikutnya dan menyebut Thomas van Groningen sebagai calon pengganti.

“Saya melihat bahwa Thomas van Groningen benar-benar bisa mengambil alih, jadi kemungkinan itu ada,” kata Genee.