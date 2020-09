Laporan Pertandingan: West Ham United 0-2 Newcastle United

membuka Liga Primer Inggris musim 2020/21 dengan hasil positif. Sepasang gol dari dua debutan antarkan kemenangan The Magpies.

Terbaru, Newcastle sukses mengalahkan West Ham dengan skor 2-0 di London Stadium, Minggu (13/9) dini hari WIB.

Yang menarik, Newcastle menggunakan formasi 4-4-2. Manajer Steve Bruce menduetkan striker yang baru direkrut dari Bournemouth, Callum Wilson, dengan “anak lama”, Andy Carroll.

Tanpa gol pada babak pertama, kedua tim bergantian saling serang pada paruh kedua. Meski begitu, Newcastle lebih mahir memaksimalkan peluang.

