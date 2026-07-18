Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Crysencio Summerville kini benar-benar memanas. Fabrizio Romano melaporkan bahwa West Ham United telah menolak tawaran awal dari AS Roma dan bahwa Aston Villa kini semakin gencar membidik pemain andalan timnas Belanda tersebut, yang kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan Roma.

Roma telah lama tertarik pada Summerville dan setelah jelas bahwa pilihan utama mereka, Mason Greenwood, lebih memilih Fenerbahçe, klub tersebut kini sepenuhnya mengarahkan perhatiannya pada pemain asal Belanda tersebut.

Setelah West Ham terdegradasi ke Championship, pertanyaannya bukan lagi apakah Summerville akan hengkang, melainkan ke klub mana ia akan pindah. Performa apiknya di Piala Dunia (dua gol, dua assist) juga telah menarik perhatian di Inggris.

Menurut berbagai sumber Italia, Summerville dilaporkan telah menyetujui tawaran Roma, meskipun media besar di sana belum memberitakannya.

Tawaran pertama Roma sebesar 40 juta euro ditambah 6 juta euro dalam bentuk bonus dianggap tidak memadai oleh West Ham, sehingga klub tersebut menolak tawaran Giallorossi.

Roma kini berupaya sekuat tenaga untuk segera merekrut Summerville. Dengan rencana penjualan Morgan Rogers ke Chelsea—yang akan membayar hampir 140 juta—Villa kini semakin serius mempertimbangkan Summerville.

Karena West Ham belum mencapai kesepakatan dengan Roma, klub tersebut harus waspada bahwa Villa yang sangat kaya raya akan mengajukan tawaran yang lebih tinggi kepada West Ham. Namun, tetap menjadi pertanyaan di mana preferensi Summerville sendiri berada.

Baik di Roma maupun Villa, Summerville bisa berlaga di Liga Champions musim depan. Di Italia, ia akan menjadi bagian utama lini depan bersama rekan setimnya di timnas Belanda, Donyell Malen, yang mungkin akan menjadi faktor penentu dalam keputusan Summerville.

Sementara itu, Roma juga tetap tertarik pada Alejandro Garnacho, yang kemungkinan besar dianggap sebagai alternatif bagi Summerville. Chelsea ingin melepasnya secara permanen, sementara Roma mempertimbangkan opsi peminjaman dengan atau tanpa opsi pembelian wajib.