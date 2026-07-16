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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

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West Ham United diperkirakan akan menerima tawaran dari klub Eropa sebesar 45 juta euro untuk Crysencio Summerville

Transfers
West Ham United
Roma
Netherlands
C. Summerville

AS Roma akan mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro untuk Crysencio Summerville, demikian dilaporkan oleh Sky Sport Italia. Pemain sayap berusia 24 tahun itu masih terikat kontrak dengan West Ham United hingga pertengahan 2029, dengan opsi perpanjangan satu tahun yang dapat digunakan oleh klub saja.

Summerville, yang telah enam kali membela tim nasional, dipastikan akan meninggalkan West Ham yang baru saja terdegradasi. Berkat penampilannya yang gemilang di Piala Dunia, pemain asal Rotterdam ini berhasil menarik perhatian berbagai klub di seluruh dunia.

Roma kini telah mengambil keputusan dan bertekad untuk mendatangkan Summerville. Klub papan atas Italia ini siap memenuhi tuntutan finansialnya dan dengan demikian memberikan tekanan tambahan kepada West Ham.

Pihak manajemen Roma saat ini sedang menunggu bagaimana tanggapan Summerville terhadap tawaran tersebut. Ia akan kembali dari liburannya di Miami pada hari Kamis.

Jika tanggapan Summerville positif, West Ham dapat mengharapkan tawaran sebesar 45 juta euro dalam beberapa hari ke depan.

Tidak hanya AS Roma, tetapi juga Al-Hilal, Aston Villa, dan Manchester United sangat tertarik pada Summerville.

Summerville terdaftar di agensi pemain Wasserman, yang pada awal tahun ini membantu Donyell Malen pindah ke Roma.

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