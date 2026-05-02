West Ham United dan Summerville mengalami pukulan telak dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi

West Ham United mengalami pukulan telak dalam perjuangan untuk bertahan di Premier League. Tim peringkat ketujuh belas ini kalah 3-0 dari sesama klub London, Brentford, pada Sabtu lalu. Tottenham Hotspur yang berada di peringkat kedelapan belas, dengan selisih dua poin di belakang West Ham, akan keluar dari zona degradasi pada Minggu jika berhasil mengalahkan Aston Villa.

West Ham tampil agresif di babak pertama, dengan Taty Castellanos yang sayangnya membentur kedua tiang gawang. Di pihak Brentford, tendangan Mikkel Damsgaard dan Sepp van den Berg melebar tipis. Tim tuan rumah membuka skor dengan beruntung setelah 15 menit, karena bek West Ham, Konstantinos Mavropanos, mencetak gol bunuh diri.

Mavropanos seolah-olah memperbaiki keadaan dengan sundulan yang tepat sasaran, namun setelah pengecekan VAR, gol penyama kedudukan itu dianulir karena offside. West Ham tertinggal tipis saat jeda, dan tak lama setelah babak kedua dimulai, mereka kembali kebobolan. El Hadji Malick Diouf melakukan pelanggaran di area penalti dan Igor Thiago memanfaatkan peluang emas itu dari titik penalti.

Pukulan telak bagi tim yang terancam degradasi, di mana Crysencio Summerville mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras. Waktu terus berjalan di London Barat dan West Ham sama sekali tidak memberikan kesan bahwa comeback masih mungkin terjadi. Brentford bermain dengan percaya diri dan mengincar serangan balik.

West Ham terus menekan dan kecewa saat Summerville, setelah aksi solo yang indah, membentur mistar gawang. Ketegangan benar-benar sirna saat Damsgaard yang tampil gemilang mencetak gol ke sudut jauh dari dalam kotak penalti. Tiga poin penting bagi Brentford dalam perburuan tiket Eropa.

Bagi West Ham, tersisa tiga pertandingan musim ini: Arsenal (kandang), Newcastle United (tandang), dan Leeds United (kandang). Sementara itu, kita harus menunggu hasil pertandingan Tottenham melawan Aston Villa pada hari Minggu.