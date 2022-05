West Ham United Vs Arsenal: Live Streaming & TV, Prediksi, Susunan Pemain Dan Kabar Terkini

Dewi fortuna jarang menaungi West Ham United ketika bentrok dengan Arsenal, di mana tim pertama selalu menelan kekalahan dari tim kedua dalam 33 pertemuan di ajang Liga Primer Inggris.

Akhir pekan ini, The Hammers akan berupaya untuk memperbaiki rekor buruk mereka ketika meladeni Meriam London. Namun, skuad Mikel Arteta sedang berapi-api untuk mengunci posisi empat besar.

Berbekal dua kemenangan beruntun menghadapi lawan berat, Chelsea dan Manchester United, Arsenal siap melanjutkan tren positif mereka untuk melenggang mulus mengamankan spot terakhir Liga Champions.

Live Streaming West Ham United Vs Arsenal

Pertandingan Liga Primer Inggris 2021/22 antara West Ham United dan Arsenal akan disiarkan di Mola TV pada Minggu, 1 Mei 2022 pukul 22:30 WIB.

Simak jadwal TV selengkapnya di sini.

Stasiun TV - LIVE streaming Mola TV

Kapan Pertandingan West Ham United Vs Arsenal?

Pertandingan West Ham United Vs. Arsenal Tanggal Minggu, 1 Mei 2022 Kick-off 22:30 WIB Stadion London Stadium

Prediksi Skuad West Ham United

Bek Craig Dawson akan menjalani skorsing satu laga menyusul kartu merah yang didapatnya saat melawan Chelsea.

Sementara, bek lainnya seperti Issa Diop dan Angelo Ogbonna masih akan menepi karena masing-masing mengalami cedera ankle dan lutut.

Posisi Prediksi susunan tim inti West Ham United (3-4-3) Kiper Fabianski Bek Johnson, Zouma, Cresswell Gelandang Coufal, Soucek, Noble, Masuaku Striker Yarmolenko, Benrahma, Fornals

Prediksi Skuad Arsenal

Mikel Arteta optimistis Bukayo Saka akan fit kendati sang winger dirundung cedera ringan setelah 74 menit berada di lapangan kala meladeni Manchester United akhir pekan lalu.

The Gunners juga masih akan tanpa Kieran Tierney dan Thomas Partey, yang entah siapa duluan yang bisa bugar jelang akhir musim. Fullback Takehiro Tomiyasu tampaknya bisa kembali berada di skuad matchday, tapi Arteta tak menjamin anak Jepang ini bisa main dari awal.

Posisi Prediksi susunan tim inti Arsenal (4-2-3-1) Kiper Ramsdale Bek Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares Gelandang Elneny, Xhaka

Saka, Odegaard, Smith Rowe Striker Nketiah

Preview

Mulanya bersaing untuk posisi empat besar di Liga Primer Inggris, kini West Ham fokus penuh pada ajang Liga Europa seiring mereka telah mencapai fase semi-final dan tengah menghadapi Eintracht Frankfurt.

Di kancah domestik, West Ham kini menghuni urutan ketujuh, terpaut delapan angka dari Arsenal yang kini berkuasa di posisi empat besar.

The Hammers tampaknya akan memainkan laga kontra The Gunners dengan sikap nothing to lose, karena berikutnya mereka harus mengejar defisit kekalahan 2-1 dari Frankfurt di leg pertama.

Manajer David Moyes tidak memiliki skuad yang dalam, tetapi dia "terpaksa" akan menurunkan pemain-pemain lapisnya di laga akhir pekan ini agar para figur kunci siap membalikkan keadaan kala melawat ke Jerman.

Hal ini jadi momentum bagi Arsenal untuk merangkai tiga kemenangan beruntun dan semakin memantapkan posisi di empat besar.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Terlebih, pasukan Mikel Arteta punya rekor mentereng setiap berhadapan dengan West Ham. Dari 27 bentrokan di Liga Primer, klub London Barat ini hanya mampu mendulang dua kemenangan. 20 laga di antaranya dimenangkan Arsenal dan sisanya berakhir imbang.

Prediksi: West Ham United 0-2 Arsenal