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West Ham United resmi berpisah dengan pelatih kepala Nuno Espirito Santo saat klub itu berupaya menyelamatkan ambisinya untuk promosi. Mantan pelatih Wolves dan Tottenham tersebut hengkang setelah menjalani awal yang sulit di Championship, menyusul degradasi West Ham dari kasta tertinggi musim lalu.

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Awal yang tersendat di Championship

Klub asal London timur itu memutuskan mempertahankan Nuno meski terdegradasi dari Premier League musim lalu, dengan harapan segera kembali ke kasta tertinggi. Namun, dua kekalahan beruntun di liga memaksa jajaran direksi bertindak. Pemecatannya dipicu kekalahan buruk 3-1 di kandang dari West Bromwich Albion pada Sabtu.

Kekecewaan memuncak di London Stadium saat kekalahan akhir pekan itu, dengan sebagian suporter tuan rumah menyanyikan bahwa sang pelatih akan “dipecat besok pagi”. Setelah 13 pertandingan liga, West Ham baru meraih enam kemenangan dan kini menempati peringkat kedelapan klasemen, posisi terakhir dalam format play-off Championship yang baru diubah.

Pernyataan klub mengonfirmasi kepergian Nuno

West Ham merilis pernyataan resmi yang terperinci pada Selasa pagi untuk mengonfirmasi pergantian pelatih tersebut.

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“West Ham United mengonfirmasi bahwa pelatih kepala tim utama putra, Nuno Espírito Santo, telah meninggalkan jabatannya dengan segera,” demikian pengumuman klub. “Setelah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap awal musim EFL Championship, jajaran direksi menilai perubahan diperlukan saat ini agar tujuan dan harapan klub tetap berada di jalur yang tepat.”

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Pertandingan berikutnya CAC Championship 14.45 WHU

Staf kepelatihan juga akan mengalami perubahan besar. Pernyataan itu berlanjut: “Asisten pelatih kepala Rui Pedro Silva dan pelatih kiper Rui Barbosa juga telah meninggalkan klub. West Ham United ingin berterima kasih kepada Nuno, Rui, dan Rui atas kerja keras serta komitmen mereka selama berada di klub, dan mendoakan yang terbaik bagi masa depan mereka.”

Setelah kekalahan akhir pekan yang memastikan nasibnya, Nuno ditanya secara langsung tentang sorotan yang semakin besar terhadap posisinya. “Saya selalu berada di bawah tekanan,” aku sang pelatih. “Setiap hari.”

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Noble mengambil alih di tengah pencarian pelatih

Sembari mencari pengganti permanen, West Ham menunjuk sosok-sosok yang sudah akrab dengan klub untuk menangani tim sementara waktu. Pernyataan klub menyebutkan: “Proses perekrutan pelatih kepala baru sudah berlangsung.”

Legenda klub Mark Noble ditugaskan memimpin skuad untuk sementara waktu bersama Steve Potts dan Gerard Prenderville. Klub menutup pernyataannya: “Mark Noble, Steve Potts, dan Gerard Prenderville akan untuk sementara menangani persiapan skuad menjelang pertandingan EFL Championship melawan Cardiff City besok malam, dan klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut sampai penunjukan pelatih kepala baru dikonfirmasi.”

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Dua laga tandang penting menanti

Noble dan staf kepelatihan sementaranya hanya memiliki sedikit waktu untuk bersiap sebelum bertandang ke Wales pada Rabu malam untuk menghadapi Cardiff City. West Ham sangat membutuhkan hasil yang dapat menghentikan rentetan dua kekalahan dan mengamankan posisi mereka di zona play-off yang masih rapuh.

Setelah laga tengah pekan itu, West Ham menghadapi ujian tandang lainnya melawan Blackburn Rovers di Ewood Park pada Sabtu sore. Hasil positif dari dua laga tandang tersebut sangat penting untuk menjaga peluang klub meraih promosi sementara jajaran direksi merampungkan penunjukan pelatih berikutnya.