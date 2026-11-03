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West Ham United v West Bromwich Albion - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

West Ham pecat Nuno Espirito Santo! West Ham konfirmasi pergantian pelatih setelah kalah dari West Brom, penggantinya pun dipastikan

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West Ham United resmi berpisah dengan pelatih kepala Nuno Espirito Santo saat klub itu berupaya menyelamatkan ambisinya untuk promosi. Mantan pelatih Wolves dan Tottenham tersebut hengkang setelah menjalani awal yang sulit di Championship, menyusul degradasi West Ham dari kasta tertinggi musim lalu.

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Awal yang tersendat di Championship

Klub asal London timur itu memutuskan mempertahankan Nuno meski terdegradasi dari Premier League musim lalu, dengan harapan segera kembali ke kasta tertinggi. Namun, dua kekalahan beruntun di liga memaksa jajaran direksi bertindak. Pemecatannya dipicu kekalahan buruk 3-1 di kandang dari West Bromwich Albion pada Sabtu.

Kekecewaan memuncak di London Stadium saat kekalahan akhir pekan itu, dengan sebagian suporter tuan rumah menyanyikan bahwa sang pelatih akan “dipecat besok pagi”. Setelah 13 pertandingan liga, West Ham baru meraih enam kemenangan dan kini menempati peringkat kedelapan klasemen, posisi terakhir dalam format play-off Championship yang baru diubah.

Pernyataan klub mengonfirmasi kepergian Nuno

West Ham merilis pernyataan resmi yang terperinci pada Selasa pagi untuk mengonfirmasi pergantian pelatih tersebut.

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“West Ham United mengonfirmasi bahwa pelatih kepala tim utama putra, Nuno Espírito Santo, telah meninggalkan jabatannya dengan segera,” demikian pengumuman klub. “Setelah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap awal musim EFL Championship, jajaran direksi menilai perubahan diperlukan saat ini agar tujuan dan harapan klub tetap berada di jalur yang tepat.”

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Staf kepelatihan juga akan mengalami perubahan besar. Pernyataan itu berlanjut: “Asisten pelatih kepala Rui Pedro Silva dan pelatih kiper Rui Barbosa juga telah meninggalkan klub. West Ham United ingin berterima kasih kepada Nuno, Rui, dan Rui atas kerja keras serta komitmen mereka selama berada di klub, dan mendoakan yang terbaik bagi masa depan mereka.”

Setelah kekalahan akhir pekan yang memastikan nasibnya, Nuno ditanya secara langsung tentang sorotan yang semakin besar terhadap posisinya. “Saya selalu berada di bawah tekanan,” aku sang pelatih. “Setiap hari.”

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Noble mengambil alih di tengah pencarian pelatih

Sembari mencari pengganti permanen, West Ham menunjuk sosok-sosok yang sudah akrab dengan klub untuk menangani tim sementara waktu. Pernyataan klub menyebutkan: “Proses perekrutan pelatih kepala baru sudah berlangsung.”

Legenda klub Mark Noble ditugaskan memimpin skuad untuk sementara waktu bersama Steve Potts dan Gerard Prenderville. Klub menutup pernyataannya: “Mark Noble, Steve Potts, dan Gerard Prenderville akan untuk sementara menangani persiapan skuad menjelang pertandingan EFL Championship melawan Cardiff City besok malam, dan klub tidak akan memberikan komentar lebih lanjut sampai penunjukan pelatih kepala baru dikonfirmasi.”

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Dua laga tandang penting menanti

Noble dan staf kepelatihan sementaranya hanya memiliki sedikit waktu untuk bersiap sebelum bertandang ke Wales pada Rabu malam untuk menghadapi Cardiff City. West Ham sangat membutuhkan hasil yang dapat menghentikan rentetan dua kekalahan dan mengamankan posisi mereka di zona play-off yang masih rapuh.

Setelah laga tengah pekan itu, West Ham menghadapi ujian tandang lainnya melawan Blackburn Rovers di Ewood Park pada Sabtu sore. Hasil positif dari dua laga tandang tersebut sangat penting untuk menjaga peluang klub meraih promosi sementara jajaran direksi merampungkan penunjukan pelatih berikutnya.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.