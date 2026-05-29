Wesley Sneijder sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Ronald Koeman: "Penjelasannya terasa sangat aneh bagi saya"

Wesley Sneijder benar-benar tidak mengerti mengapa Wout Weghorst masuk dalam skuad untuk Piala Dunia bulan depan, demikian kata pemain dengan rekor penampilan terbanyak itu dalam podcast Wes & Raf dari Ziggo Sport.

Ronald Koeman mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemainnya pada Rabu untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama yang menonjol dalam daftar tersebut adalah Weghorst.

Penyerang Ajax ini, sebagian karena cedera, tidak selalu menjadi starter musim ini dan hanya mencetak sembilan gol.

“Saya tidak tahu apa yang telah dilakukan Weghorst untuk layak masuk dalam skuad ini. Jika Anda menjalani musim seperti itu dan tetap mendapat penghargaan… Saya tidak mengerti,” kata Sneijder.

“Siapa yang harus menggantikannya, saya juga tidak tahu, karena tidak banyak penyerang top yang tersedia. Tapi penjelasan yang diberikan juga terasa aneh bagi saya,” lanjutnya.

“Kami bisa memanfaatkannya sesuai keinginan kami,” kata Sneijder mengutip pelatih tim nasional. “Untuk mencetak gol seperti itu melawan Argentina? Siapa pun bisa melakukannya,” tutupnya.