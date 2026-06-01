Wesley Sneijder membuat semua orang terkejut dengan pernyataan mengejutkannya tentang tim nasional Belanda: “Koeman seharusnya membawanya!”

Wesley Sneijder berpendapat bahwa pelatih tim nasional Ronald Koeman seharusnya memanggil putranya, Ronald Koeman junior, untuk bergabung dengan tim nasional Belanda. Hal itu diungkapkan oleh pemain dengan penampilan terbanyak untuk Oranje tersebut dalam acara Rondo di Ziggo Sport.

Theo Janssen yang pertama kali mengangkat topik ini, dengan mengatakan bahwa baginya tidak masalah kiper mana yang menjadi starter di Piala Dunia. “Flekken juga kiper yang bagus. Saya benar-benar merasa bahwa kami di timnas Belanda memiliki tiga kiper yang solid.”

“Ketiganya bisa diturunkan,” kata Janssen. “Roefs, Flekken, dan Verbruggen semuanya kiper yang bagus dan tidak ada satu pun yang menonjol.”

“Jika saya jadi Ronald Koeman, saya benar-benar akan membawa anak saya sebagai kiper,” sambung Sneijder. “Benarkah?”, tanya Wytse van der Goot dengan heran. “Ya, kenapa tidak? Sebagai kiper ketiga.”

“Dia menjalani musim yang bagus, berperan penting bagi klubnya, dan juga bisa menendang penalti dengan baik. Kita sudah melihatnya. Ya, kenapa tidak? Lakukan saja, bro,” kata Sneijder. Namun, Van der Goot berpendapat bahwa ada kiper-kiper yang ‘jauh lebih baik’.

“Dan kapan sih kiper ketiga itu main? Hampir nggak pernah,” lanjut Sneijder tanpa terganggu. “Ya, di pertandingan-pertandingan santai. Dan dia bisa main sepak bola dengan sangat baik, kan.”