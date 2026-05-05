Wesley Sneijder membandingkan Mikel Arteta (Arsenal) dengan Anthony Correia (Telstar) dan menyimpulkan: "Omong kosong!"

Wesley Sneijder membela manajer Arsenal, Mikel Arteta. Analis Ziggo Sport ini tidak mengerti kritik yang ditujukan kepada manajer asal Spanyol itu karena belum pernah meraih gelar di London, dan ia membandingkannya dengan Telstar dan pelatih Anthony Correia.

"Saya merasa aneh ketika orang-orang mengatakan bahwa Arteta harus segera memenangkan gelar bersama Arsenal," kata Sneijder. "Lihatlah di Liga Premier. Di sana ada Liverpool dan Manchester City yang selama bertahun-tahun memiliki pemain yang jauh lebih baik daripada Arsenal, jadi tidak mengherankan jika Anda harus terus berjuang melawan mereka, bukan?"

"Dan di level Eropa, masih banyak tim lain yang memiliki pemain lebih baik darinya. Arteta sudah melakukan pekerjaan yang bagus dengan timnya. Oke, kadang-kadang dengan permainan yang bagus dan kadang-kadang tidak," kata Sneijder, yang kemudian menggunakan Jurriën Timber sebagai contoh.

"Jika kamu memiliki Timber di skuadmu, kamu akan berpikir: wah, itu bek yang bagus, dia akan membantuku musim ini! Lalu dia absen dalam waktu lama, dan kamu harus memasukkan Ben White. Dia bahkan belum bisa mengikat tali sepatu Timber."

"Dia memang tidak bisa menyusun dua skuad, sementara tim lain bisa. Jadi menurut saya tidak sepenuhnya adil jika dia harus langsung memenangkan trofi. Wenger dulu bisa. Dia punya Bergkamp, Henry... Mereka jauh lebih baik daripada pemain sekarang."

"Jadi saya tidak setuju dengan apa yang orang-orang katakan. Dia sebenarnya melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Itu berarti Correia dari Telstar tidak akan pernah bisa menjadi pelatih yang baik, karena dia tidak memenangkan trofi. Omong kosong!" kata Sneijder.

Ada kemungkinan Arteta akan berhasil meraih satu atau lebih gelar juara musim ini. Arsenal menjadi favorit juara setelah hasil imbang Manchester City melawan Everton (3-3) dan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan Atlético Madrid (1-1).