Wesley Sneijder memiliki keraguan yang sangat besar atas penunjukan Xavi di timnas Belanda, seperti yang ia sampaikan di Rondo di Ziggo Sport. Menurut Sneijder, dengan memilih Xavi, KNVB menyimpang dari garis kebijakan yang sebelumnya diterapkan terkait pendidikan kepelatihan.

“Yah, saya menganggapnya cukup mencolok,” kata Sneijder mengawali, sebelum kemudian menjelaskan pandangannya secara panjang lebar. “Saya juga beberapa kali duduk bersama Nigel (de Jong, red.), membahas bagaimana kami bisa mengisinya terkait kursus kepelatihan. Saat itu mereka sangat jelas soal itu di KNVB.”

“Kursus jalur percepatan di timnas Belanda sudah tidak bisa lagi, karena itu ditentukan lewat UEFA,” ujar Sneijder, yang menyebut bahwa sebelumnya pernah bekerja dengan pelatih-pelatih besar tidak cukup untuk memungkinkan jalur percepatan tersebut. “Tetapi sekarang mereka sebenarnya kembali pada itu.”

“Karena Xavi dalam waktu empat pekan telah menyelesaikan A, B, dan Pro. Saat dia masih menjadi pemain, melalui federasi Spanyol. Tentu dia memang memilikinya, tetapi tidak sesuai standar KNVB. Menurut saya itu aneh, karena sebelumnya Anda pada dasarnya mengatakan bahwa setiap pelatih wajib mengikuti kursus selama 4,5 tahun.”

“Sekarang Anda mengambil seseorang yang sama sekali tidak melakukan itu, dengan alasan ‘dia memang pernah bekerja sama dengan pelatih-pelatih besar’. Saya ikut senang untuk Xavi, dan untuk KNVB, tetapi menurut saya ini aneh. Waktu itu saya mengatakan: ‘Mari kita cari sedikit penyesuaian’. Tetapi itu tidak ditanggapi.”

“Yang benar-benar saya anggap mencolok adalah ketika mereka mengatakan: ‘Itu ditentukan oleh UEFA’. Itu tidak benar. Itu tidak benar, karena di sangat banyak negara hal itu masih berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin mendapat telepon besok dan melakukannya dalam satu tahun, justru sebaliknya. Saya hanya menganggap kebijakannya sekarang aneh, janggal,” tutup pemegang rekor penampilan timnas Belanda itu.

Sneijder sendiri menghentikan kursus kepelatihannya pada 2021, setelah adanya perbedaan pandangan dengan KNVB mengenai isi pendidikan tersebut. “Saya paham bahwa saya harus belajar sesuatu, saya bukan pelatih. Tetapi ada kesan bahwa kami sebagai mantan pesepakbola tidak punya pengalaman. Itu omong kosong,” katanya saat itu kepada RTL 7. “Sedikit penyesuaian tidak sesuai dengan gambaran KNVB dan kalau begitu menjadi sulit untuk bekerja.”