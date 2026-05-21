Wesley Sneijder bertemu putra mantan rekan setimnya di sebuah bar: "Kariernya hancur"

Jessey Sneijder dan Damián van der Vaart menjalin hubungan yang baik, demikian yang diungkapkan oleh ayah mereka dalam podcast terbaru Wes dan Raf dari Ziggo Sport. Wesley Sneijder, yang memegang rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional, baru-baru ini bertemu dengan keduanya di sebuah kafe.

Jessey Sneijder yang berusia sembilan belas tahun terikat kontrak dengan Jong FC Utrecht, sementara Damián van der Vaart bermain untuk Jong Ajax.

Para gelandang ini jauh lebih serius daripada ayah mereka dulu, tetapi baru-baru ini mereka memang pergi bersama. “Anak-anak kami telah menemukan satu sama lain. Beberapa minggu lalu, tiba-tiba saya berada bersama keduanya di De Bastille,” kata Sneijder dengan senyum lebar di wajahnya.

Rafael van der Vaart juga senang melihat hal itu, tapi tak bisa menahan diri untuk bercanda. “Damián dan Jessey baru saja bertanding satu sama lain, lalu anak saya tiba-tiba berkata: ‘Aku bersama Wes.’ Saat itu saya berpikir: ‘Inilah akhir kariernya…’”

Menurut Sneijder, kedua putra itu tidak mirip dan merupakan dua tipe yang berbeda. Namun, Van der Vaart melihat kesamaan di antara mereka. “Mereka tentu saja telah melalui banyak hal: orang tua yang bercerai dan banyak masalah. Mereka sering bermain padel bersama dan baru-baru ini pergi makan malam dengan pacar-pacar mereka. Itu sangat mengingatkan pada masa lalu.”

Van der Vaart menutup topik ini dengan nada serius. “Saya ingin menekankan bahwa Damián dan Jessey sangat profesional.”

“Mereka hanya ingin menghabiskan malam yang menyenangkan. Saya sangat bangga melihatnya berdiri di sana, berfoto bersama Wes. Senang melihatnya,” kata mantan pemain internasional tersebut.