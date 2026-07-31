Wenger yang membisu: Apakah dia otak di balik rencana-rencana Infantino?

Pelatih legendaris Arsenal, Arsene Wenger, kini menjadi sasaran kritik, setelah berubah dari "sang Profesor" pemilik gagasan-gagasan berpengaruh dalam sepakbola menjadi salah satu pendukung utama Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", menurut sebuah artikel yang ditulis jurnalis ternama di"Daily Mail" Inggris, Chris Wheeler, yang menilai bahwa pria Prancis itu "menghancurkan warisannya sendiri".

Wheeler menambahkan bahwa Wenger memuji Infantino, pada Februari lalu, dalam rangka 10 tahun kepemimpinannya di "FIFA", dengan mengatakan: "Gianni selalu siap untuk terus maju dan menciptakan gagasan-gagasan baru. Dia terbuka terhadap gagasan-gagasan baru", sebuah ungkapan yang digunakan sang penulis sebagai pengantar untuk mengkritik sejumlah gagasan Presiden Federasi Internasional itu.

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Artikel itu menyebutkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Infantino mendorong penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar pada periode Natal, penambahan jumlah tim menjadi 48 pada edisi 2026, dengan melontarkan gagasan menaikkan jumlahnya menjadi 64 pada 2030, di samping periode hidrasi wajib di Piala Dunia, serta pemberian penghargaan perdamaian "FIFA" kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan sikap-sikap lain yang memicu kontroversi politik dan olahraga.

Wheeler menilai bahwa gagasan terbaru dan paling berbahaya dari Infantino adalah proyek membuka nilai komersial kompetisi-kompetisi "FIFA" bagi para investor dari sektor swasta, dalam sebuah kesepakatan yang nilainya mencapai 3,1 miliar pound sterling, sebuah proyek yang meledakkan krisis global dan menghadapi penentangan luas, terutama ancaman "UEFA" untuk memboikot kompetisi-kompetisi "FIFA".

Peran Wenger

Artikel itu menyebutkan bahwa Wenger, yang berusia 76 tahun, berdiri di samping Infantino selaku Kepala Pengembangan Sepakbola Global di "FIFA", dan dianggap sebagai bagian dari lingkaran dalamnya, serta salah satu orang yang diyakini mengetahui proyek baru yang kontroversial itu, bahkan mungkin memainkan peran dalam merancangnya, mengingat kedekatannya dengan Infantino.

Wheeler menambahkan bahwa pria Prancis itu masih memberikan kontribusi positif, terutama kepemimpinannya atas program "FIFA" untuk pengembangan bakat senilai 160 juta pound sterling, di negara-negara yang tidak memiliki jalur profesional bagi kaum muda, di samping kepemimpinannya atas tim kerja yang menangani kesejahteraan pemain, meski ia mengusulkan penyelenggaraan Piala Dunia setiap dua tahun.

"Keegoisan Infantino"

Namun Wheeler menilai bahwa Wenger, yang dipandang sebagai pemilik visi yang mengubah sepakbola Inggris, tidak lagi menggunakan pengaruhnya untuk melawan apa yang disebut artikel itu sebagai keegoisan Infantino, dengan mengutip pujiannya atas keberhasilan sistem 48 tim, meski ia mengakui bahwa periode hidrasi tidak disukai semua orang.

Artikel itu ditutup dengan meragukan sikap Wenger terhadap proyek "penjualan" Piala Dunia, terutama dengan tawaran Infantino untuk memberikan 30 juta pound sterling kepada federasi-federasi anggota, jika mereka menyetujui proyek itu paling lambat 19 September, di tengah perlawanan global dan ancaman boikot dari Eropa.

Meski "FIFA" berupaya meredakan krisis dengan pernyataan yang berbunyi: "Tidak ada yang menjual sepakbola. Ini bukan sesuatu yang akan pernah diterima FIFA", Wheeler menilai bahwa Infantino kini terbongkar di hadapan dunia, dan bahwa Wenger, alih-alih melawannya, "berdiri kokoh di belakangnya", dengan menggambarkan pria Prancis berpengalaman itu sebagai "pengikut yang diam yang berjalan di belakang tuannya Gianni Infantino", serta mempertanyakan apakah mantan pelatih Arsenal itu adalah "otak sesungguhnya di balik rencana-rencana konyol FIFA", seperti yang diungkapkan sang penulis.



