Dalam sebuah perkembangan yang bisa menjungkirbalikkan peta sepakbola dunia, legenda Prancis Arsene Wenger, mantan manajer klub Arsenal, tengah mempertimbangkan untuk mencalonkan diri menantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), sebuah langkah yang telah lama dinantikan di lingkungan sepakbola Eropa.

Selama berminggu-minggu, tokoh-tokoh penting dalam sepakbola Eropa berharap pria Prancis itu mencalonkan diri untuk jabatan tersebut, dan kini ia sedang mempertimbangkannya secara serius, setelah Infantino terjerumus dalam krisis tajam akibat reaksi kemarahan yang dipicu oleh rencananya yang gagal untuk menjual saham komersial Piala Dunia kepada investor dari sektor swasta.

Wenger berusia 77 tahun, yang memunculkan pertanyaan tentang kemampuannya memimpin sepakbola dalam jangka panjang, tetapi sejumlah pendukungnya menyatakan kepada BBC Sport bahwa mereka akan menyambut kemenangannya dalam pemilihan, lalu pengunduran dirinya sebelum menuntaskan masa jabatan penuhnya yang berdurasi empat tahun, dalam sebuah skenario yang bisa membuka pintu bagi fase transisi baru di FIFA.

Meski ada krisis, Infantino masih menikmati dukungan kuat di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia, dan ia baru-baru ini menegaskan bahwa dirinya mendapat dukungan dari "mayoritas besar" dunia sepakbola. Namun, dukungan ini bisa benar-benar diuji jika Wenger memutuskan ikut dalam perlombaan tersebut.

Jika mencalonkan diri, kepala departemen pengembangan global FIFA itu akan mendapat dukungan dari Federasi Sepakbola Eropa (UEFA), yang memimpin perlawanan terhadap Infantino, serta memiliki kredibilitas yang luas di dunia sepakbola dan kehadiran global yang besar, terutama di Afrika, di mana dukungannya untuk memperluas Piala Dunia menjadi 48 tim mendapat sambutan yang luas.

Sumber-sumber yang dekat dengan Wenger mengindikasikan bahwa ia belum memutuskan perkaranya, dan masih meyakini bahwa Infantino adalah yang paling berpeluang memenangi masa jabatan keempat sekaligus terakhir dalam pemilihan tahun depan.

Perlombaan memanas menjelang 18 November

Tenggat akhir bagi para kandidat untuk mengonfirmasi pencalonan mereka melawan Infantino dalam pemilihan Maret adalah 18 November, dan perlombaan itu memang sudah mulai memanas.

Ramon Vega, mantan bek Tottenham, adalah orang pertama yang mengumumkan pencalonannya pada Oktober, dan Kozo Tashima, presiden kehormatan Federasi Sepakbola Jepang, juga mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri.

Bulan ini, FIFA menyatakan akan menyediakan "dokumen-dokumen utama" terkait rencana Infantino untuk menjual saham di Piala Dunia kepada anggota dewannya, tetapi mereka harus bepergian ke markasnya di Zurich, dan akses terhadap dokumen tersebut akan tunduk pada "protokol yang ketat".

Krisis "proyek para penyerang"

Bulan lalu, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) memberi badan pengelola global itu tenggat hingga 2 November untuk mengungkap rincian proposal "proyek FIFA untuk para penyerang" (FFE) yang kontroversial, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan.

Hal itu menyusul sebuah pertemuan dewan di mana Infantino meminta maaf atas rencana penjualan klub yang telah ditinggalkan, tetapi ia tidak menjelaskan bagaimana proposal itu disusun, dan meminta agar pertanyaan-pertanyaan diajukan secara tertulis.

Di tengah dampak proyek tersebut, Wenger, yang dikenal karena loyalitasnya kepada Infantino, menjauhkan diri dari rencana yang tidak dituntaskan itu.

Wenger saat itu berkata: "Saya tidak terlibat dalam rencana strategis ini, dan saya pertama kali mengetahui proyek tersebut melalui laporan media."

Ia menambahkan: "Keputusan untuk menarik proyek itu sangatlah penting dan tidak terbantahkan, karena saya sangat meyakini FIFA yang independen yang melayani olahraga kita dengan komitmen, transparansi, dan integritas."

Wenger: antara kontroversi dan kehadiran global

Wenger terkadang memicu kontroversi selama masa jabatannya di FIFA, terutama karena proposal-proposal seperti penyelenggaraan turnamen Piala Dunia setiap dua tahun dan aturan offside "jelas".

Namun, ia juga memiliki kehadiran global, termasuk di Afrika, di mana Infantino baru-baru ini menerima dukungan besar untuk pemilihan ulangnya setelah ia memperoleh dukungan dari seluruh 54 federasi nasional anggota, menyusul janjinya untuk meningkatkan pendanaan.

Wenger dikenal atas dukungannya kepada para pemain Afrika ketika ia menjadi pelatih Arsenal, hal yang bisa menjadikannya pesaing sejati di benua yang banyak diandalkan Infantino itu.