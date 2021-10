Wembley, Camp Nou-nya Barcelona & Deretan Stadion Terbesar Di Dunia

Dari benua Amerika hingga Eropa, Afrika dan Asia, Goal mengulas beberapa stadion sepakbola terbesar di dunia.

Stadion sepakbola adalah tempat spesial, arena di mana para pemain berjuang untuk mencari kemenangan dan panggung di mana mereka melatih keterampilan mereka.

Beberapa stadion bahkan memiliki reputasi sakral, di mana atmosfer prestise dari masa lalu masih dapat dirasakan hingga zaman sekarang ini.

Mereka semua adalah prestasi arsitektur, dengan setiap bangunan mewakili bagian penting dari struktur klub, kota dan bahkan negara, titik fokus bagi masyarakat – dan Goal merangkum deretan stadion yang terbesar di dunia.

Deretan stadion terbesar di dunia

Beberapa stadion sepakbola terbesar di dunia dapat ditemukan di Eropa, di mana banyak klub paling bergengsi berada.

Old Trafford adalah rumah bagi Manchester United, salah satu tim Inggris yang paling sukses dan, dengan kapasitas 74.994, itu adalah salah satu lapangan sepak bola terbesar di Inggris. Dikenal sebagai 'Theatre of Dreams' oleh fans United.

Markas AC Milan dan Inter Milan, Stadio Giuseppe Meazza (juga dikenal sebagai San Siro), adalah yang terbesar di Italia dengan kapasitas lebih dari 80.000. Kadang-kadang digunakan oleh tim nasional Italia, San Siro telah menjadi tuan rumah sejumlah final Piala Eropa dan Liga Champions.

Real Madrid memainkan pertandingan kandang mereka di Santiago Bernabeu, yang menampung 81.044 penonton, sedangkan stadion nasional Prancis adalah Stade de France yang berkapasitas 81.338. Borussia Dortmund membanggakan stadion terbesar di Jerman - Westfalenstadion, yang dapat menampung maksimal 81.365 penggemar.

Stadion MetLife-nya New Jersey, yang merupakan rumah bagi tim NFL New York Giants dan New York Jets, adalah salah satu lapangan sepakbola terbesar di Amerika Serikat dan telah menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan internasional. Kapasitas maksimumnya adalah 82.500, yang membuatnya sedikit lebih besar dari Giants Stadium, stadion lama yang digantikannya.

Maracana milik Brasil di Rio de Janeiro adalah stadion terbesar di negara tersebut dan mahkota bagi sepakbola mereka. Stadion berkapasitas 78.838, yang merupakan rumah bagi Flamengo dan Fluminense serta tim nasional Brasil, pernah menggelar dua final Piala Dunia, pada 1950 dan 2014. Hebatnya, nyaris mencapai 200.000 orang memadati Maracana yang belum direnovasi untuk menonton final Piala Dunia 1950 antara Uruguay dan Brasil.

Final Piala Dunia 2018 dimainkan di Luzhniki Stadium di Moskwa. Stadion itu bisa menampung 81.000 penggemar dan merupakan rumah bagi tim nasional Rusia dan juga berfungsi sebagai kandang Spartak Moskwa ketika mereka bermain di Liga Champions.

Semua stadion yang telah disebutkan di atas memang termasuk deretan terbesar di dunia, namun tidak satu pun yang masuk 10 besar, yang ternyata sebagian besar berada di Asia dan Afrika.

Salt Lake Stadium di Kolkata, India pernah menjadi arena sepakbola terbesar dan menampung 85.000 orang, sedangkan Borg El Arab Stadium di Alexandria, Mesir dapat menampung 86.000 penggemar.

Bukit Jalil National Stadium di Kuala Lumpur, yang merupakan markas tim nasional Malaysia, menyusul dengan kapasitas 87.411, sedangkan Estadio Azteca Meksiko sedikit lebih besar dan dapat menampung 87.523 penggemar.

'Home of Football' atau rumah dari sepakbola, Wembley Stadium di London, adalah stadion sepakbola terbesar di Inggris dan terbesar kedua di Eropa dengan kapasitas 90.000. Kapasitasnya hanya kalah dari stadion sepakbola terbesar di Amerika Serikat (AS), yakni Rose Bowl Stadium yang berkapasitas 90.888 di Pasadena, California.

Afrika Selatan memiliki stadion sepakbola terbesar keempat di dunia - FNB Stadium, atau dikenal sebagai Soccer City. Stadion berkapasitas 94.736 itu tidak hanya terkenal sebagai tuan rumah final Piala Dunia 2010, tetapi juga menjadi panggung pidato pertama Nelson Mandela di Johannesburg setelah dibebaskan dari penjara pada 1990.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Camp Nou-nya Barcelona bukanlah stadion terbesar di dunia, namun merupakan yang terbesar di Spanyol dan Eropa, dengan kapasitas maksimum 99.354. Stadion di Catalunya itu pernah menjadi tuan rumah untuk sejumlah final beberapa kompetisi seperti Liga Champions, Piala Winners dan Olimpiade.

Melbourne Cricket Ground (kadang-kadang dikenal sebagai 'The G'), yang berada di Melbourne, Australia biasanya digunakan sebagai arena olahraga AFL dan kriket, tapi juga bisa dipakai untuk menggelar pertandingan tim nasional Australia. Stadion tersebut menampung 100.024 penonton dan, meski pun kapasitasnya besar, ternyata masih kalah dari yang berada di urutan pertama: Rungrado 1st of May Stadium milik Korea Utara.

Juga dikenal sebagai May Day Stadium, stadion di Pyongyang, yang juga digunakan menggelar beberapa olahraga berbeda, termasuk sepakbola, memiliki kapasitas maksimum 114.000.