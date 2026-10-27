Pada malam penobatannya sebagai peraih Ballon d'Or 2026, Harry Kane memastikan untuk berbagi kebahagiaan atas pencapaian tersebut bersama timnas Inggris, dengan menyampaikan pesan terima kasih kepada rekan-rekannya dan staf kepelatihan yang dipimpin Thomas Tuchel, serta menegaskan bahwa penghargaan itu merupakan buah dari kerja kolektif, bukan sekadar pencapaian individu.

Federasi Sepak Bola Inggris merayakan sang kapten dengan menyinari lengkungan Stadion Wembley dengan warna emas, sementara Kane mengenang momen-momen paling penting dalam perjalanannya bersama timnas dalam pidatonya usai menerima penghargaan.

Kapten The Three Lions itu berkata setelah menerima penghargaan dari tangan fenomena Brasil, Ronaldo: "Untuk seluruh rekan saya di timnas Inggris, ini adalah tahun yang istimewa. Memang tidak sempurna, tetapi kami mengalami banyak momen yang baik. Kami membangun ikatan yang kuat di antara kami, dan kami merasakan kebersamaan yang besar, baik dalam cara kami berlatih dan bermain maupun dalam suasana yang menyatukan kami di dalam hotel selama Piala Dunia."

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Ia menambahkan: "Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi kapten kalian. Ini membuat saya sangat bangga, dan karena itu penghargaan ini tentu saja untuk kita semua."

Kane juga menyampaikan terima kasih kepada pelatih kepala Thomas Tuchel dan para anggota staf kepelatihan, dengan memuji kepemimpinan serta cara mereka mendorong para pemain untuk mengembangkan level mereka dan meningkatkan standar penampilan.

Ia berkata: "Untuk Thomas Tuchel dan staf kepelatihan timnas Inggris, sekali lagi, terima kasih. Gaya kepemimpinan dan cara kalian memotivasi kami serta mendorong kami melaluinya untuk meningkatkan standar kami adalah hal-hal yang patut dikagumi, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk mewakili kalian dan mewakili lambang Inggris dengan cara yang kalian lakukan."

Kane menutup pidatonya dengan menyampaikan terima kasih kepada Debbie Hewitt, Presiden Federasi Sepak Bola Inggris, dan kepada seluruh pegawai di federasi, sembari menegaskan bahwa mewakili dan memimpin timnas merupakan kehormatan besar baginya.

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