Gelandang muda Thiago Pitarch, talenta Real Madrid, masuk dalam radar timnas Maroko, setelah pelatih Mohamed Wahbi bergerak secara langsung untuk meyakinkannya memilih membela Maroko pada periode mendatang.

Menurut situs Maroko "Hespress", Mohamed Wahbi tiba di Spanyol untuk menjalin komunikasi dengan Pitarch, dan membuka negosiasi langsung dengannya dengan tujuan meyakinkannya membela timnas Maroko, memanfaatkan akar Maroko yang dimiliki sang pemain, meski ia telah tampil bersama tim-tim nasional Spanyol di kategori kelompok umur yang lebih muda.

Langkah Wahbi ini datang di saat Pitarch tengah menjalani fase penting dalam kariernya, setelah ia semakin dekat masuk dalam perhitungan tim utama Real Madrid, seiring kekaguman yang ditunjukkan pelatih Portugal, Jose Mourinho, terhadap kemampuannya dan penampilannya bersama tim "Castilla".

Mourinho sebelumnya menegaskan bahwa Pitarch telah membuktikan kelayakannya untuk berada dalam skuad utama, seraya menyebut bahwa ia akan mendapatkan kesempatannya bersama tim utama begitu mencapai kesiapan yang dibutuhkan, namun di saat yang sama ia menuntutnya untuk bekerja pada aspek fisik, memperkuat otot kakinya, dan menambah massa ototnya.

Perkembangan ini memberi timnas Maroko kesempatan untuk bergerak lebih awal terhadap seorang talenta yang berkarier di salah satu klub terbesar Eropa, terlebih Pitarch hingga kini belum memastikan pilihannya di level timnas senior, meski sebelumnya terikat dengan tim-tim nasional Spanyol di kategori kelompok umur.

Langkah Wahbi ini mencerminkan arah kebijakan untuk merekrut talenta-talenta berakar Maroko yang berada di klub-klub besar Eropa, dengan tujuan memperluas basis pilihan bagi timnas, terutama dengan munculnya para pemain muda yang bisa menjadi bagian dari masa depan Maroko.