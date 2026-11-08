Wout Weghorst menjadi tokoh utama dalam laga FC Twente kontra Ajax yang berakhir 2-2 pada Minggu sore. Sang penyerang menyelamatkan satu poin bagi Twente lewat penalti pada masa tambahan waktu. Seusai pertandingan, ia menceritakan kepada ESPN bagaimana ia mengalami menit-menit akhir yang menegangkan itu. Weghorst juga membahas momen khusus bersama penyerang Ajax, Tolu Arokodare, setelah peluit akhir berbunyi.

Weghorst mendapat kesempatan mengeksekusi penalti pada menit ke-93 setelah Lucas Rosa melanggar Ramiz Zerrouki. "Itu tidak mudah. Yang terutama Anda coba lakukan adalah menurunkan detak jantung dan menenangkan diri," kata sang penyerang, yang mengakui bahwa ia nyaris tidak berhasil melakukannya. "Biasanya setelah menarik napas dua kali, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan, tetapi kali ini tidak."

Weghorst melihat kiper Ajax, Marc ter Stegen, berusaha keras mengganggu konsentrasinya. "Saya melihat dia banyak bergerak sebelum tendangan, sehingga saya merasa ingin sedikit lebih bereaksi terhadap gerakannya," jelas Weghorst, yang enggan mengungkap lebih jauh pendekatannya. "Tentu saya tidak bisa terlalu banyak membocorkan bagaimana pendekatan itu terbentuk, karena itu tidak menguntungkan untuk kesempatan berikutnya."

Meski Twente baru menyamakan kedudukan pada pengujung masa tambahan waktu, Weghorst merasa timnya sebenarnya layak mendapat lebih. "Menurut saya, tak lama setelah tertinggal 0-1, kami mengambil kendali dan praktis mempertahankannya sepanjang pertandingan," ujarnya. "Kami sangat dominan, bermain baik saat menguasai bola, dan menciptakan banyak peluang lewat proses membangun serangan serta tekanan yang kami lakukan."

Weghorst juga menanggapi momen yang banyak dibicarakan ketika wasit Joey Kooij menghentikan permainan karena kemungkinan bola mengenai tangannya, padahal FC Twente tampak sedang membangun serangan berbahaya. "Bola itu jelas mengenai tangan saya, tetapi saya juga jelas dibuat kehilangan keseimbangan dan mendapat dorongan," jelasnya. Yang terutama ia persoalkan adalah saat wasit meniup peluit. "Menurut saya, di situ aspek sepak bolanya agak terabaikan. Saya berpikir: biarkan permainan berlanjut dulu."

Dalam konferensi pers seusai laga, Weghorst juga mengungkapkan bahwa Kooij telah meminta maaf secara pribadi atas keputusan meniup peluit pada saat yang tidak tepat. "Setelah pertandingan, dia berkata kepada saya: 'Maaf, maaf, tetapi ada yang berteriak lewat alat komunikasi saya: hentikan, hentikan, hentikan permainan,'" tutur sang penyerang. Menurut Weghorst, wasit itu sendiri juga cukup kesal dengan situasi tersebut. "Menurut saya, dia sendiri juga cukup marah soal itu, tetapi jelas itu bukan keputusan yang tepat."

Setelah peluit akhir, terjadi momen khusus bersama penyerang Ajax, Tolu Arokodare, yang sudah lama memiliki hubungan dekat dengan Weghorst. Keduanya berkenalan ketika Weghorst bermain di Burnley dan Tolu di KRC Genk, lalu tetap saling berkomunikasi. "Tentu bukan berarti kami berkomunikasi setiap pekan, tetapi kami tetap menjalin kontak, terutama lebih sering dalam beberapa pekan terakhir. Kami juga berbincang tentang Tuhan serta bagaimana kami mengalami dan menjalani berbagai hal," kata Weghorst, yang kemudian menjelaskan mengapa mereka saling menghampiri seusai pertandingan.

"Kami berdua merasa, sebagai ungkapan syukur, mari luangkan waktu sejenak bersama untuk berdoa," kata Weghorst tentang momen bersama Tolu. "Sebenarnya kami selalu melakukannya, setiap hari. Itu bagian dari hidup kami." Sang penyerang menutup: "Kali ini kami merasa akan indah jika melakukannya di sini dan bersama-sama menutup pertandingan yang istimewa ini."