Wout Weghorst tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya pada Minggu setelah kemenangan spektakuler 3-2 FC Twente atas PSV. Sang striker mencetak gol penyama kedudukan penting pada fase akhir laga dan melihat Daouda Weidmann melengkapi comeback beberapa menit kemudian, tetapi seusai pertandingan di ESPN pembahasan justru lebih banyak tertuju pada perselisihannya dengan wasit Serdar Gözübüyük.

“Sore yang fantastis, benar-benar menikmati,” kata Weghorst, yang tampak sangat puas, mengawali. Menurut sang striker, Twente mengeksekusi rencana yang telah disusun sebelumnya dengan sangat baik. “Kami ingin pada momen-momen tertentu melakukan tekanan tinggi dan pada momen lain bermain dari blok yang lebih rendah lewat serangan balik. Selain sekitar 15 menit di babak pertama, kami melakukan itu dengan sangat baik dalam sebagian besar pertandingan dan menurut saya kami adalah tim yang lebih baik.”

Weghorst sendiri mencetak gol 2-2 pada menit ke-79 dengan melewati Matej Kovar. Sempat ada keraguan soal offside, tetapi penyerang itu cepat melihat di layar besar bahwa golnya akan sah. “Wasit mengatakan kami harus menunggu, tetapi ketika saya melihat tayangannya, saya langsung berpikir: tidak, ini jelas bukan offside. Saat itu saya sebenarnya sudah cukup tahu.”

Gol penyama kedudukan itu menurut Weghorst memberi Twente dorongan terakhir untuk benar-benar memburu kemenangan. “Itu menjadi tembakan awal bagi kami: oke, skor 2-2, tetapi itu belum berarti apa-apa. Kami ingin memenangi pertandingan itu, kami menunjukkannya dan pada akhirnya kami juga pantas mendapatkan kemenangan itu.” Sang striker juga sangat menikmati dukungan di De Grolsch Veste dan menyebut pertandingan itu sebagai salah satu momen terindahnya sejak datang ke Twente.

Namun, pada fase akhir laga juga muncul rasa kesal dari Weghorst. Sang striker mendapat tendangan pada engkelnya dari Armando Obispo dan kemudian mengeluh kepada Gözübüyük, yang pada akhirnya membuatnya mendapat kartu kuning. Meski begitu, Weghorst sama sekali tidak menyalahkan Obispo: “Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tahu. Itu juga murni terjadi dalam duel.”

Yang terutama membuat Weghorst tidak senang adalah reaksi Gözübüyük. “Saat Anda berada dalam panasnya persaingan di pertandingan seperti ini, saya rasa sedikit emosi juga boleh,” jelasnya. Setelah itu, penyerang tersebut mengkritik cara sang pengadil mengusirnya: “Dia menyuruh saya pergi dengan cara yang membuat saya berpikir: kepada anjing saya sendiri saja saya bahkan tidak berbicara seperti itu.”

Weghorst mengatakan bahwa ia kemudian juga menyampaikan kata-kata itu langsung kepada Gözübüyük. “Itu yang saya katakan kepadanya, tetapi karena itu dia memberi saya kartu kuning. Menurut saya dia juga melakukan itu dalam empat pertandingan terakhir, jadi saya bertanya-tanya apakah itu masih kebetulan.” Meski begitu, sang striker tidak ingin membesar-besarkan insiden tersebut: “Ini disayangkan, tetapi sama sekali tidak penting.”