Weghorst tampaknya akan meninggalkan Ajax secara permanen: 'Dia bahkan sudah mulai melihat-lihat rumah di sana'

Wout Weghorst dilaporkan diminati oleh Benfica. Jurnalis Mounir Boualin mengungkap hal ini pada Minggu dalam siaran langsungPiala Dunia Versuz. Penyerang berusia 33 tahun itu memiliki kontrak yang akan berakhir di Ajax dan tampaknya akan meninggalkan Amsterdam pada musim panas ini.

''Saya mendengar kabar yang cukup kuat bahwa Benfica sedang memburunya. Yang saya dengar adalah bahwa Weghorst bahkan sudah melihat-lihat rumah di Portugal,'' demikian Boualin menjelaskan situasi seputar penyerang jangkung Ajax dan timnas Belanda tersebut.

''Saya belum bisa memastikan. Tapi kabar ini datang dari sumber yang menurut saya...'', kata Boualin tanpa menutup kemungkinan bahwa Benfica akan mewujudkan minatnya pada Weghorst dalam waktu dekat. ''Saya rasa mereka melihat peran tertentu untuknya.''

Kontrak Weghorst di Johan Cruijff ArenA akan berakhir pada 30 Juni. Penyerang berpengalaman asal Borne ini bisa direkrut secara gratis, meskipun belum ada negosiasi konkret yang direncanakan dengan klub lain.

Algemeen Dagblad sebelumnya melaporkan bahwa direktur teknis Jordi Cruijff terkesan dengan mentalitas pemenang Weghorst, yang bergabung dengan Ajax pada 2024. Kita tunggu saja apakah hal ini akan berujung pada kelanjutan kerja sama antara kedua belah pihak.

Namun, Weghorst sendiri memperkirakan bahwa ia akan meninggalkan Ajax. ''Ya, saya rasa begitu. Dua tahun terakhir ini sangat indah. Saya sangat bangga bisa bermain sepak bola di sini sebagai seorang pemuda dari timur'', katanya beberapa minggu lalu dalam wawancara dengan ESPN.

''Kamu memikirkan masa depanmu sendiri. Saat ini, belum ada hal konkret yang mengarah ke Amsterdam. Kita lihat saja nanti. Fokusnya sekarang ada di Piala Dunia,'' kata Weghorst, yang sedang mempersiapkan diri bersama timnas Belanda untuk menghadapi Jepang di fase grup Piala Dunia.

Penyerang Ajax ini tahu betul bagaimana rasanya bermain di luar negeri. Di masa lalu, Weghorst pernah membela VfL Wolfsburg, Burnley, Besiktas, Manchester United, dan TSG Hoffenheim.