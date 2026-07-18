Weghorst sangat kecewa pada satu orang: 'Hal itu membuat saya mendapat banyak komentar kebencian'

Wout Weghorst sangat kecewa pada Arnold Bruggink. Penyerang baru FC Twente ini menyatakan bahwa mantan direktur teknis tersebut seharusnya jauh lebih awal menjelaskan mengapa kepulangannya ke Enschede dua tahun lalu tidak jadi terlaksana. Menurut Weghorst, hal itu bisa menghindarkannya dari banyak reaksi negatif dari para pendukung.

Penyerang tersebut sangat berharap dapat kembali ke FC Twente pada musim panas 2024. Saat itu, ia secara terbuka menyatakan bahwa bermain untuk klub tersebut adalah mimpinya, namun transfer tersebut pada akhirnya tidak terwujud. Alih-alih, Weghorst menandatangani kontrak dengan Ajax, yang membuatnya mendapat kritik tajam dari para pendukung Twente.

Baru-baru ini terungkap mengapa kepindahannya ke Twente saat itu gagal terwujud. Weghorst sendiri sebelumnya telah mengungkapkan melalui saluran resmi klub bahwa Burnley meminta biaya transfer yang tidak mampu dipenuhi oleh FC Twente. Bruggink juga baru-baru ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai situasi tersebut kepada ESPN.

“Ada banyak ketidakpastian dan harganya terlalu mahal. Saat itu kami bisa mendapatkan Sam Lammers, jadi kami memilihnya,” jelas Bruggink baru-baru ini mengenai keputusan yang diambil saat itu. Dengan demikian, mantan direktur teknis tersebut untuk pertama kalinya memberikan gambaran mendetail mengenai upaya yang gagal untuk mendatangkan kembali Weghorst.

Penjelasan itu datang terlambat bagi Weghorst. “Seandainya dia memang lebih jelas, hal itu bisa menghindari banyak reaksi kebencian,” kata penyerang berusia 33 tahun itu dalam wawancara dengan De Telegraaf. “Itu memang mengecewakan saya. Saya dicemooh… Saya bisa saja bersikap tegar, tapi tentu saja itu tidak menyenangkan.”

Penyerang tersebut memahami bahwa kepindahannya ke Ajax menjadi isu sensitif di kalangan pendukung FC Twente. Namun, ia berpendapat bahwa citra yang terbentuk itu tidak adil. “Semua itu sama sekali tidak perlu. Saya selalu percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap dengan sendirinya, dan hal itu akhirnya terjadi dalam beberapa waktu terakhir – berkat bantuan beberapa orang.”

Di saat yang sama, Weghorst juga mengakui kesalahannya sendiri. Ia menyadari bahwa sebuah pernyataan yang ia sampaikan saat presentasi di Ajax semakin memicu emosi di Twente. Menurut pemain timnas Belanda itu, ia seharusnya mengungkapkannya dengan lebih jelas saat itu.

“Hal itu menimbulkan ketegangan di Twente ketika dalam presentasi saya di Ajax, saya mengatakan bahwa bermain di Johan Cruijff ArenA selalu menjadi impian saya,” kenangnya. “Sejak kecil, setiap pulang liburan dari Bandara Schiphol, kami melewati ArenA dan saya selalu berkata kepada saudara-saudara laki-laki saya: ‘Di sinilah aku akan bermain sepak bola kelak.’ Yang saya maksud adalah: saya akan bermain di Eredivisie.” Terlepas dari semua kontroversi tersebut, Weghorst menekankan bahwa ia tetap ‘sangat bangga’ telah bermain untuk Ajax dalam kariernya.