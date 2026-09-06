Weghorst merujuk trauma bersama Ajax setelah gol ke gawang FC Groningen

Wout Weghorst senang dengan golnya pada hari Minggu melawan FC Groningen. Penyerang FC Twente itu merasa masih punya urusan yang harus dituntaskan melawan tim asal utara tersebut, seperti ia ungkapkan selepas laga kepada Voetbal International.

"Dua kali terakhir saya kembali ke sini, saya banyak memikirkannya. Saat itu memang cukup terasa. Tapi saya memang masih punya urusan yang belum selesai dengan Groningen. Itu setengahnya berhasil", demikian penjelasan pencetak gol 2-2 itu sesaat sebelum turun minum.

Weghorst merujuk pada Mei 2025. Saat itu Ajax pada pekan kedua terakhir kehilangan keunggulan 1-2 secara dramatis di Groningen dan harus puas dengan satu poin. Thijmen Blokzijl-lah yang mencetak gol jauh di masa injury time.

Sebuah blunder krusial dari Ajax, yang justru menjalani musim sangat kuat di bawah asuhan Francesco Farioli. Gelar juara liga pada akhirnya jatuh ke tangan rival pengejar PSV, yang sebelumnya sempat terlihat tidak punya peluang untuk menjadi juara.

Penyerang jangkung itu pun memendam hasrat balas dendam dan setelah golnya ia mengacungkan jarinya ke udara dengan cara khasnya. "Saya menyambut bola bagus dari Younes Taha dan mengenainya dengan baik di kaki. Lalu Anda harus ada di sana. Tidak mudah kalau saya melihatnya kembali seperti itu."

"Saya masih harus sedikit menariknya dari belakang saya. Tugas saya adalah selalu berada di tempat yang tepat. Saya juga mendapat beberapa momen lagi, karena kami punya cukup banyak peluang untuk memenangi pertandingan", demikian Weghorst menganalisis hasil imbang timnya di kandang lawan.

Sejauh ini, Weghorst sudah mencetak dua gol dalam empat pertandingan liga. Selain itu, ia juga dua kali menjebol gawang lawan di kompetisi Eropa.