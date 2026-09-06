Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1082473551.jpgANP
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Weghorst merujuk trauma bersama Ajax setelah gol ke gawang FC Groningen

W. Weghorst
Ajax

Wout Weghorst senang dengan golnya pada hari Minggu melawan FC Groningen. Penyerang FC Twente itu merasa masih punya urusan yang harus dituntaskan melawan tim asal utara tersebut, seperti ia ungkapkan selepas laga kepada Voetbal International. 

"Dua kali terakhir saya kembali ke sini, saya banyak memikirkannya. Saat itu memang cukup terasa. Tapi saya memang masih punya urusan yang belum selesai dengan Groningen. Itu setengahnya berhasil", demikian penjelasan pencetak gol 2-2 itu sesaat sebelum turun minum.

Weghorst merujuk pada Mei 2025. Saat itu Ajax pada pekan kedua terakhir kehilangan keunggulan 1-2 secara dramatis di Groningen dan harus puas dengan satu poin. Thijmen Blokzijl-lah yang mencetak gol jauh di masa injury time.

Sebuah blunder krusial dari Ajax, yang justru menjalani musim sangat kuat di bawah asuhan Francesco Farioli. Gelar juara liga pada akhirnya jatuh ke tangan rival pengejar PSV, yang sebelumnya sempat terlihat tidak punya peluang untuk menjadi juara.

Penyerang jangkung itu pun memendam hasrat balas dendam dan setelah golnya ia mengacungkan jarinya ke udara dengan cara khasnya. "Saya menyambut bola bagus dari Younes Taha dan mengenainya dengan baik di kaki. Lalu Anda harus ada di sana. Tidak mudah kalau saya melihatnya kembali seperti itu."

Eredivisie
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT
Ajax crest
Ajax
AJX

"Saya masih harus sedikit menariknya dari belakang saya. Tugas saya adalah selalu berada di tempat yang tepat. Saya juga mendapat beberapa momen lagi, karena kami punya cukup banyak peluang untuk memenangi pertandingan", demikian Weghorst menganalisis hasil imbang timnya di kandang lawan.

Sejauh ini, Weghorst sudah mencetak dua gol dalam empat pertandingan liga. Selain itu, ia juga dua kali menjebol gawang lawan di kompetisi Eropa.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google