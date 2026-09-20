Wout Weghorst pada Minggu siang bukan hanya mencuri perhatian lewat gol pentingnya ke gawang PSV dalam kemenangan 3-2. Penyerang FC Twente itu juga memicu keheranan sesaat sebelum dimulainya babak kedua dengan sebuah ritual mencolok di titik tengah lapangan. Rekaman momen tersebut memicu banjir reaksi di media sosial.

Weghorst menjadi pemain pertama yang kembali ke lapangan setelah jeda dan langsung berjalan menuju titik tengah. Di sana, ia melakukan beberapa gerakan menjentik yang mencolok dengan jari-jarinya, lalu beberapa kali bertepuk tangan sebelum para pemain lain kembali muncul.

ESPN merekam momen itu dan kemudian membagikan videonya di X dengan teks: “Wout Weghorst tampaknya siap untuk babak kedua ✂️.” Dalam waktu singkat, cuplikan itu ditonton puluhan ribu kali dan reaksi pun membanjiri unggahan tersebut.

Banyak pengguna bereaksi sangat kritis terhadap pemandangan yang mencolok itu. “Kocak dan mengkhawatirkan sekaligus,” tulis seorang pengikut, sementara yang lain bertanya: “Ini bukan AI, sekadar untuk memperjelas?” Ada juga komentar sinis: “Sekarang kalian punya Wout Cam?”

Tidak semua orang bisa menghargai aksi Weghorst, meski ada juga pengguna yang terutama melihat sisi lucu dari momen tersebut. “Sampai tertawa terbahak-bahak,” tulis seseorang, sementara komentar lain berbunyi: “Haha luar biasa bagaimana Weghorst selalu memicu banyak reaksi setiap ada tweet tentang dia.”

Pengguna lain justru mencari penjelasan dari sisi olahraga di balik gerakan-gerakan sang penyerang. “Ini adalah latihan motorik agar tetap tajam... coba saja yang pertama dengan jari-jari itu. Tiga perempat orang tidak bisa melakukannya...,” tulisnya di bawah rekaman dari ESPN.

Bahwa Weghorst memang siap untuk babak kedua, setidaknya kemudian terbukti di lapangan. FC Twente sempat lama tertinggal 1-2 dari PSV, tetapi sang penyerang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-79 dengan menceploskan bola menjadi 2-2 dengan tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan Matej Kovar.

Empat menit kemudian, Daouda Weidmann menuntaskan comeback tim tuan rumah lewat gol 3-2. Dengan demikian, Twente menghadirkan kekalahan pertama bagi PSV pada musim VriendenLoterij Eredivisie ini.







