Weghorst memberikan wawancara yang aneh: "Saya ingin lebih dulu berterima kasih kepada seseorang dan itu adalah..."

Wout Weghorst tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah FC Twente lolos di Eropa melawan Qarabag. Penyerang 34 tahun itu mencetak gol penting di babak perpanjangan waktu dan membantu klub asal Enschede itu meraih tempat di fase liga Conference League.

FC Twente kalah 0-1 pada leg pertama di kandang sendiri dan pada Kamis juga tertinggal 1-0 dalam laga tandang. Namun, tim asal Enschede itu mampu membalikkan duel sepenuhnya dan pada akhirnya menang agregat 4-2.

Bagi Weghorst, golnya menjadi momen istimewa, terlebih karena dalam beberapa pekan terakhir ia banyak menerima kritik. "Saya sangat senang," kata sang penyerang seusai laga di depan kamera ESPN. "Ini malam yang spesial."

Sang striker ingin lebih dulu menaruh perhatian pada imannya setelah peluit akhir berbunyi. "Saya ingin lebih dulu berterima kasih kepada seseorang, yaitu Tuhan. Dia telah memberi saya banyak energi dan kekuatan. Itu yang ingin saya sampaikan."

Setelah golnya, emosi Weghorst terlihat jelas. Ia datang ke Enschede dengan ekspektasi besar, tetapi dalam beberapa pekan terakhir tidak mampu mencetak gol. "Rasanya berbeda, ada begitu banyak perasaan sekarang. Saya punya perasaan yang sangat besar terhadap FC Twente. Saya masih harus sedikit menemukan jalan saya dalam hal itu. Semuanya agak rapuh."

Menurut Weghorst, bermain untuk Twente membawa emosi yang berbeda dibandingkan yang pernah ia rasakan sebelumnya dalam kariernya. "Biasanya Anda adalah pesepak bola. Sekarang Anda bukan hanya pesepak bola, tetapi juga suporter klub yang Anda bela. Anda tahu ada ekspektasi dan tanggung jawab yang ikut datang."

Pemain senior itu juga kritis terhadap penampilannya sendiri dalam periode terakhir. "Dalam beberapa pekan terakhir saya benar-benar tidak tampil baik." Melawan Qarabag, Weghorst akhirnya kembali bisa memberi nilai besar pada momen krusial.







