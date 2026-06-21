Weghorst melukai rekan setimnya di timnas Belanda dengan tekel yang brutal: korban menjerit kesakitan

Lutsharel Geertruida mengalami cedera pada hari Minggu saat sesi latihan tim nasional Belanda, demikian dilaporkan Jeroen Kapteijns atas nama De Telegraaf.

Bek yang selama setengah tahun terakhir bermain untuk Sunderland dengan status pinjaman ini mengalami gangguan akibat ‘tackle kasar’ dari Wout Weghorst. Ia pun melewatkan sesi lari cepat di akhir latihan.

Menurut Kapteijns, cedera tersebut tidak “terlalu parah”, meskipun Geertruida terlihat jelas merasa kesakitan.

Baik Geertruida maupun Weghorst belum pernah bermain satu menit pun di Piala Dunia ini. Baik saat melawan Jepang (2-2) maupun Swedia (5-1), mereka duduk di bangku cadangan selama 90 menit.

Geertruida ditambahkan ke skuad timnas Belanda pada menit-menit terakhir. Ia menggantikan Jurriën Timber yang mundur karena cedera.







