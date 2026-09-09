Weghorst gagal mengeksekusi penalti, tetapi itu tidak merugikan FC Twente terlalu mahal

FC Twente menang 1-0 atas Telstar di Grolsch Veste, Rabu malam. Berkat kemenangan yang didapat dengan cukup sulit itu, De Tukkers naik ke peringkat kelima di Eredivisie.

Kedua tim sama-sama tidak banyak menciptakan peluang pada babak pertama di Enschede. Younes Taha sempat mengenai tiang pada menit ke-34 setelah menerima umpan dari Wout Weghorst. Karena itu, skor 0-0 saat turun minum juga bukan kejutan besar bagi tim tamu.

Fase awal babak kedua berlangsung hidup. Rui Mendes digagalkan Lars Unnerstall, sementara Ronald Koeman junior menepis sundulan Weghorst. Taha dan Ramiz Zerrouki juga ikut memberi ancaman dalam serangan.

Twente terus menekan dan mendapat ganjarannya: Taha yang tampil aktif mengirim umpan silang, lalu Sondre Ørjasæter sukses menjebol gawang dari jarak dekat dengan cara akrobatik. Kelegaan dan kegembiraan jelas terlihat dari para pemain dan suporter tuan rumah.

Memasuki fase akhir laga di Enschede, Twente cukup mengendalikan pertandingan. Telstar melakukan banyak pergantian setelah jeda, tetapi tidak mampu benar-benar memberi ancaman ke gawang Unnerstall.

Situasi tampak bisa menjadi lebih buruk bagi Telstar ketika Sem Valk menyebabkan penalti dengan menjatuhkan Weghorst. Weghorst sendiri maju sebagai eksekutor, tetapi kiper Koeman junior melakukan penyelamatan yang membuat penyerang jangkung itu frustrasi.

Twente terus memburu gol kedua, yang pada akhirnya tidak kunjung datang. Meski begitu, mereka tetap mengamankan tiga poin dan menempatkan diri di papan atas Eredivisie.