Weghorst berjanji akan mempertahankan satu kebiasaan di Amsterdam: 'Di Twente, hal itu tidak praktis'

Wout Weghorst akan mengubah gaya perayaannya sekarang setelah bergabung dengan FC Twente, demikian dikatakan penyerang timnas Belanda itu dalam wawancara dengan ESPN.

Weghorst menandatangani kontrak dengan Twente beberapa minggu lalu, klub yang telah ia dukung sejak kecil. “Selalu seru bermain di Grolsch Veste. Kini sebagai pemain Twente, itu sungguh seru, klub kesayanganku.”

Selama dua tahun terakhir, Weghorst bermain untuk Ajax. Di Amsterdam, ia mengembangkan gaya merayakan gol yang unik, di mana ia membentuk tiga salib dengan tangannya, terinspirasi dari Salib Andreas yang menjadi simbol ibu kota.

Cara merayakan gol tersebut akan ditinggalkan oleh penyerang kelahiran Borne ini di Amsterdam. “Kita tidak akan melihatnya lagi, menurutku itu tidak bijaksana. Itu adalah sesuatu yang muncul di Amsterdam, jadi mungkin di sini juga akan muncul sesuatu yang baru.”

Penyerang berusia 34 tahun ini dua minggu lalu masih bersama timnas Belanda di Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bersama Oranje, ia tersingkir di babak 16 besar oleh Maroko (1-1, kalah lewat adu penalti).

Weghorst mengaku masih merasa sulit menerima tersingkirnya timnas Belanda. “Piala Dunia tidak terlalu penting lagi bagi saya. Saya tidak benar-benar mengikuti perkembangannya. Saya rasa saya tidak akan menonton finalnya, karena perasaan itu akan muncul kembali,” pungkasnya.