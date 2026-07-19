Wayne Rooney mengkritik habis-habisan pertunjukan paruh waktu pada final Piala Dunia Spanyol vs Argentina

Penampilan istirahat yang dibawakan oleh berbagai bintang dunia dalam final Piala Dunia sama sekali tidak membuat Wayne Rooney terkesan. Analis BBC itu menyebutnya sekadar 'crap', yang secara bebas dapat diartikan sebagai: sampah.

Di antaranya Madonna, BTS, Justin Bieber, dan Shakira berharap dapat menghibur penonton di MetLife Stadium dengan bakat musik mereka, namun justru mengecewakan Rooney dan lainnya.

Mantan penyerang andalan Manchester United itu berkata setelah pertunjukan paruh waktu berakhir: “Saya senang itu sudah berakhir. Saya memang menyukai banyak artis ini, tapi menurut saya itu sampah.”

“Sungguh, itulah yang saya rasakan,” katanya setelah mendengar reaksi kaget rekan-rekan analisnya, termasuk Micah Richards, atas penggunaan bahasa yang kasar menurut standar Inggris di televisi.

"Saya hanya ingin pertandingan sepak bola dimulai lagi!" kata Rooney. Selain Rooney, banyak keluhan juga bermunculan di media sosial. Para penonton menilai penampilan para artis terkenal dunia itu, antara lain, 'tidak layak untuk Piala Dunia' dan bahkan 'memalukan'.