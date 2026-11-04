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Wayne Rooney mengkritik keras Bruno Fernandes karena dinilai kurang berupaya saat Manchester United meraih kemenangan dramatis lewat kebangkitan melawan Roma. Meski Matheus Cunha menginspirasi kebangkitan luar biasa yang menyelamatkan Michael Carrick dari rasa malu, Rooney tetap geram dengan etos kerja sang kapten klub saat bertahan.

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United bangkit untuk menang di Liga Champions

United bangkit secara luar biasa pada babak kedua untuk meraih kemenangan 3-2 atas Roma di Liga Champions. Tim asuhan Carrick tertinggal dua gol saat jeda sebelum bangkit di Old Trafford. Namun, kemenangan dramatis itu tidak membuat Fernandes luput dari kritik keras.

Mantan penyerang Rooney menyoroti minimnya upaya bertahan sang kapten klub dalam penampilan buruk United pada babak pertama. Matias Soule dan Donyell Malen membawa tim Serie A itu unggul dua gol sejak awal. Diogo Dalot meninggalkan banyak ruang di lini pertahanan, tetapi Rooney menilai Fernandes sama sekali tidak membantu rekan setimnya itu.

Rooney pertanyakan Fernandes dan tim

Berbicara di Amazon Prime, Rooney mengaku terkejut melihat kurangnya agresivitas United secara keseluruhan. Ia menegaskan Fernandes harus bertanggung jawab ketika struktur pertahanan di sisi lapangannya tidak berjalan.

“Pada gol pertama, jika Anda bermain dalam sebuah sistem, ketika Dalot maju, Bruno seharusnya mengisi posisi itu,” jelas Rooney. “Dia harus berlari kembali. Anda kapten klub sepak bola ini, jadi berlarilah kembali dan ambil tanggung jawab. Kalian adalah sebuah tim dan harus bermain sebagai tim. Jika seorang rekan setim keluar dari posisinya, sekalipun Anda tidak ingin berada di sana atau berlari kembali, Anda tetap harus berlari kembali.

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“Saya sangat kasihan kepada para suporter karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sudah bertahun-tahun tidak berada dalam situasi seperti ini. Mereka tidak tahu apakah harus mendukung tim atau mengkritiknya. Saya sangat kasihan kepada mereka. Tim ini benar-benar kehabisan ide. Tidak ada kepercayaan diri atau keyakinan, tim ini benar-benar berantakan.”

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Cunha menginspirasi kebangkitan dramatis di pengujung laga

Meski mengawali laga dengan sangat buruk dan kembali memperlihatkan kelemahan di lini pertahanan, United akhirnya menunjukkan semangat juang yang sangat diharapkan Rooney. Fernandes memulai kebangkitan dramatis itu dengan menuntaskan tendangan penalti ulang sesaat sebelum laga memasuki menit ke-60. Ia mendapat kesempatan kedua setelah gagal pada percobaan pertamanya.

Matheus Cunha kemudian tampil untuk membalikkan keadaan sepenuhnya. Sang penyerang mencetak dua gol dalam rentang tiga menit menjelang akhir laga, sebuah pencapaian yang mungkin pada akhirnya menyelamatkan Carrick dari kehilangan pekerjaannya.

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“Babak kedua luar biasa. Mereka bermain lebih menyerang dan pada akhirnya pantas menang,” kata Rooney. “Babak pertama buruk sekali, tetapi pada babak kedua kami melihat semangat dan perjuangan yang kami inginkan. Para suporter memberikan dukungan penuh kepada tim dan Anda merasa mereka bisa terus berjuang untuk memenangi pertandingan.”

Fokus beralih ke Aston Villa

United kini harus berusaha membawa momentum yang sangat mereka butuhkan ini ke pertandingan berikutnya di kompetisi domestik demi menyelamatkan kiprah mereka di liga. Tim asuhan Carrick, yang saat ini terpuruk di peringkat ke-17 Liga Primer Inggris, akan menjamu Aston Villa asuhan Unai Emery di Old Trafford akhir pekan ini.