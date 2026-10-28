Wawancara spontan dan 4 permintaan maaf: Apa yang terjadi setelah bom kekalahan Arsenal?

Saluran "Sky Sports" terpaksa meminta maaf berulang kali setelah sebuah wawancara spontan dan tidak pantas dengan salah satu bintang klub Fleetwood Town yang menciptakan kejutan besar di Piala Liga Inggris.

Klub Divisi Keempat itu meraih salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen setelah mengalahkan Arsenal, juara Liga Primer Inggris, melalui adu penalti usai bermain imbang 1-1 di waktu normal.

Fleetwood Town mencetak gol dari kelima tendangan penalti yang mereka eksekusi, dan kiper Jay Lynch berhasil menggagalkan tendangan penalti Bruno Guimaraes untuk memastikan timnya lolos ke perempat final.

Conor Hughes, yang mencetak tendangan penalti terakhir untuk memenangkan pertandingan, tampil dalam sebuah wawancara spontan yang sangat lucu setelah pertandingan bersama jaringan "Sky Sports".

Ketika ditanya apa yang ada di benaknya sebelum momen penentu itu, lidah Hughes keceplosan dan ia berkata: "Saya tidak tahu", seperti dikutip surat kabar Inggris "Daily Mail".

Ia menambahkan: "Pilih posisi saya, tendang bola ke pojok atas, dan berlari secepat mungkin. Ini sungguh gila. Saya sangat bangga dengan para pemain. Ini menunjukkan betapa bagusnya tim ini".

Reporter program "Touchline", Juliette Ferrington, langsung meminta maaf atas bahasa yang digunakan, sebelum kembali melakukannya di akhir wawancara sementara Hughes menatapnya dan menatap kamera dengan canggung.

Ketika liputan kembali ke studio, Sky Sports dua kali lagi meminta maaf atas bahasa yang digunakan, yang membuat sebagian penggemar kebingungan.







