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Dari Juventus ke Troyes, dengan pengalaman di divisi-divisi bawah dan Spanyol di antaranya. Paolo Gozzi Iweru meniti karier di lingkungan sepakbola yang sangat beragam setelah melewati seluruh jenjang pembinaan di akademi Juventus. Kini ia berusaha membuktikan diri di Ligue 1, tempat kemampuan teknik dan fisiknya berpotensi membawanya ke level tinggi.

Bek tengah berkaki kiri kelahiran 2001 ini berdarah Italia dari pihak ayah dan Nigeria dari pihak ibu. Ia telah melewati seluruh jenjang timnas junior Italia dan menjalani debut Serie A bersama Juventus sebelum benar-benar mencicipi sepakbola senior bersama Fuenlabrada, Genoa, Pescara, dan Red Star. Namun, kepindahannya ke Troyes pada musim panas 2024 kini memberinya kesempatan untuk mengubah arah kariernya.



Dalam wawancara dengan Calciomercato dan Goal, bek tengah asal Italia itu bercerita secara menyeluruh, termasuk soal perbedaan besar antara sepakbola Prancis dan Italia.

Mari mulai dari Prancis. Kamu bergabung dengan Troyes dan ikut membawa klub itu kembali ke Ligue 1. Bagaimana pengalamanmu selama dua tahun di Prancis, dan seberapa besar pengalaman itu membantumu berkembang di dalam maupun di luar lapangan?

"Saya merasa nyaman. Pendekatan terhadap pemain muda agak berbeda dari Italia, dan sepakbolanya sedikit lebih sulit dalam beberapa aspek. Di sini, integrasi berjalan sangat baik. Persentase penduduk dari berbagai latar etnis di negara ini sangat tinggi, jadi saya pun menyatu dengan tim secara alami. Selain itu, saya berbicara bahasa Prancis dan pernah tinggal di Prancis selama beberapa waktu, sehingga itu membantu. Saya senang berada di sini."

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Seperti apa lingkungan yang kamu temui di Troyes? Klub seperti apa ini? Apa yang paling menarik perhatianmu dari klub, ruang ganti, dan cara orang menjalani sepakbola di Prancis?

"Lingkungannya positif. Saat saya datang, tim baru melewati musim yang buruk dan terancam turun ke divisi ketiga Prancis. Klub sedang mengalami masa sulit, tetapi kami berhasil bangkit dengan sangat baik dan membangun perjalanan penting yang membawa kami kembali ke Ligue 1. Sepakbola di sini tidak dijalani seperti di Italia. Lebih sedikit orang datang ke stadion dan keterikatan mereka terhadap sepakbola tidak sekuat di sana, tetapi kami bisa tampil baik."

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Sekarang kamu berkesempatan bermain di Ligue 1, kompetisi yang menawarkan intensitas dan kekuatan fisik yang tentu berbeda dari Italia... Adakah penyerang atau tim yang sangat membuatmu terkesan?

"Di Prancis, permainan jelas lebih mengandalkan fisik, tetapi juga sarat teknik dan mungkin tidak setaktis di Italia. Ada lebih banyak ruang dan kamu harus siap bermain di seluruh area lapangan. Sebaliknya, di Italia bek lebih terlindungi, bertahan sebagai satu garis dan bukan secara individual. Sejauh ini di Ligue 1, saya ingin menghadapi pemain seperti Kvaratskhelia, tetapi belum ada kesempatan. Lalu ada Doué, Dembélé... mereka semua benar-benar hebat. Namun, di ruang ganti, kami semua berbicara sangat positif tentang Balogun dari Monaco: dia penyerang yang kuat, cepat, dan selalu berbahaya. Dia salah satu pemain yang paling sulit dihadapi."

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Kalau harus menggambarkan dirimu, bek seperti apa kamu? Apakah kamu lebih nyaman sebagai bek tengah dalam formasi empat bek atau tiga bek?

"Sebenarnya, saya juga pernah bermain sebagai bek sayap dan bisa mengisi posisi itu, tetapi posisi alami saya adalah bek tengah dalam formasi empat bek. Saya juga pernah bermain dalam formasi tiga bek dan menyukainya. Saya rasa saya bisa menjalankan kedua sistem itu dengan baik. Saya bek berkaki kiri, suka membangun serangan dan mencari umpan ke ruang di belakang pertahanan. Mungkin saya masih harus meningkatkan kemampuan duel udara, tetapi saya sedang melatihnya di sini dan merasa sudah berkembang dalam aspek itu. Pembinaan di Italia jelas sangat membantu saya secara taktis: saya tahu bagaimana harus bergerak serta memahami pentingnya posisi tubuh dan pergerakan lebih baik daripada pemain lain yang tumbuh di sini, karena di Prancis aspek ini dilatih lebih sedikit dan dengan cara yang agak berbeda."

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Apakah latihan di Italia dan Prancis memang sebegitu berbeda?

"Secara umum, saya melihat perbedaan dalam latihan sehari-hari antara Italia dan Prancis. Di Italia, ketika tim mencapai level tinggi, mereka mulai banyak berlatih sebagai satu kesatuan dan lebih sedikit berfokus pada pemain secara individu. Sebaliknya, di Prancis lebih banyak penekanan pada peningkatan kemampuan individu pemain. Karena itu pula saya banyak berkembang dalam beberapa aspek, seperti kemampuan menjaga lawan dan menangani situasi bertahan."

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Adakah bek yang banyak menginspirasimu sepanjang karier atau yang sekarang senang kamu tonton?

"Saat berada di Juventus, saya sangat menyukai Giorgio Chiellini. Dalam cara bertahan, baik saat menjaga lawan secara individu maupun bekerja sebagai bagian dari lini belakang, dia yang terbaik. Di antara bek modern, saya menyukai Upamecano, terutama karena kemampuannya membangun serangan dan mengolah bola dengan baik."

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Kamu menyebut Juventus, dan kamu tumbuh di akademi mereka. Kamu tiba di Turin saat masih sangat muda. Bisa ceritakan masa itu, keputusan tersebut, dan bagaimana hal itu mengubah hidupmu?

"Saya berutang segalanya kepada Juventus. Mereka membesarkan saya, bisa dibilang sejak usia 10 hingga 21 tahun, dengan pertama-tama mengajari saya menjadi pesepakbola, lalu menjadi seorang manusia. Saya bersekolah di sana, belajar di sana: itu bagian penting dalam hidup saya. Proses bergabung dengan Juventus cukup sederhana. Saya bermain melawan mereka ketika masih membela klub kecil lain di Turin dan tampil bagus. Pekan berikutnya mereka menghubungi saya, saya menjalani seleksi, lalu mereka merekrut saya."

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Kamu juga menjalani debut bersama tim utama di Serie A. Bisa ceritakan bagaimana rasanya?

"Ya, melawan SPAL. Sehari sebelumnya saya berlatih bersama tim utama dan latihan saya berjalan baik. Saat itu Juventus pada dasarnya sudah memenangi liga. Allegri berada di kursi pelatih dan tim harus fokus menghadapi Ajax dalam pertandingan penting di Liga Champions. Jadi saya masuk skuad. Saya sudah sangat terkejut karena sama sekali tidak merasa akan bermain. Lalu, tiga jam sebelum pertandingan, Allegri memanggil saya ke kantornya dan berkata, \"Saya akan memainkannya sejak awal, kamu siap?\" Tentu saya menjawab ya, saya siap, dan setelah itu semuanya berjalan alami. Saya benar-benar tidak menyangkanya. Itu jam-jam terpanjang dalam hidup saya, dengan kecemasan yang luar biasa. Namun, pada akhirnya saya berkata kepada diri sendiri, \"Ini kesempatan seumur hidup,\" lalu masuk lapangan dengan penuh keyakinan. Secara individu, semuanya berjalan baik. Saya puas dengan penampilan saya meskipun kami kalah. Secara keseluruhan, itu pengalaman yang luar biasa."

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Kamu juga pernah menjalani proses bersama Juventus U-23. Jika melihat ke belakang, menurutmu apakah itu langkah yang tepat bagi pemain muda untuk beralih dari tim Primavera ke sepakbola senior?

"Kalau mengingat tahun itu, secara individu mungkin saya saat itu belum siap menjadi pemain profesional dan tim U-23 berguna bagi saya. Namun sekarang, melihat juga apa yang terjadi di Prancis, saya menyadari bahwa di sini pemain berusia 17 tahun sudah bisa masuk tim utama tanpa terlalu banyak keraguan. Seiring berjalannya waktu, saya memahami betapa tim U-23 membantu saya mengenal dunia sepakbola senior. Namun, secara umum mungkin lebih baik belajar menghadapi sepakbola di level itu, sekalipun harus mengalami kesulitan saat langsung dipinjamkan ke klub Serie B atau Serie A dan tiba di sana tanpa persiapan."

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Setelah Juventus, kamu menjalani berbagai pengalaman di Fuenlabrada, Pescara, dan Red Star sebelum tiba di Troyes. Jika bisa kembali ke masa lalu, apakah kamu akan mengambil semua keputusan yang sama? Pengalaman mana yang paling penting bagi perkembanganmu, dan mengapa?

"Yang paling penting adalah pengalaman di Spanyol. Saya baru keluar dari tim U-23 dan belum memainkan banyak pertandingan sesungguhnya. Di Spanyol, saya memahami seperti apa realitas sepakbola profesional. Di Juventus kami punya segalanya, sedangkan Fuenlabrada tidak memiliki fasilitas dan kenyamanan yang sama. Perbedaannya sangat terasa. Di sana saya bertemu orang-orang yang mempertaruhkan penghidupan mereka lewat sepakbola. Kamu memang pesepakbola, tetapi belum menjadi pemain papan atas: semuanya harus kamu perjuangkan. Di Juventus, mereka mengatakan kepada kami bahwa kami beruntung karena terbiasa hidup di level tertinggi. Di Spanyol, saya memahami arti kata-kata itu."

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Bagaimana musim kamu bersama Troyes sejauh ini? Tahun lalu kamu mengalami cedera serius. Apa target pribadimu dan target tim?

"Ya, tahun lalu saya memulai musim dengan bermain dalam 15 pertandingan pertama, lalu harus menepi karena patah tulang kaki. Saya mengalami beberapa masalah kecil lainnya, hal yang bisa terjadi saat kembali dari cedera seperti itu, tetapi sekarang kondisi fisik saya baik. Target pribadi saya adalah memantapkan posisi di Troyes: saya punya kesempatan yang sangat bagus dan ingin memanfaatkannya. Target tim adalah bertahan di liga tanpa melalui play-off. Lalu, jika ada kesempatan, kami juga akan mencoba bermimpi lebih tinggi."

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Kamu pernah membela Italia di tim junior, dari U-17 hingga U-19, dan juga mencapai final Piala Eropa U-17. Apakah kamu masih menyimpan impian untuk suatu hari bermain di timnas senior? Apakah kamu berkomunikasi dengan Mancini atau stafnya dalam beberapa bulan terakhir? Dan jika Nigeria memanggil lebih dulu daripada Italia, apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu lakukan?

"Target utama saya adalah meraih peran penting di Troyes agar layak mendapat panggilan timnas. Saya rasa saya punya kemampuan untuk itu. Soal pilihan timnas, saya selalu mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya akan bersedia membela timnas pertama yang memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Ibu saya orang Nigeria dan kami sering pergi ke Nigeria saat saya kecil, jadi saya juga punya ikatan dengan negara itu. Namun, saat ini saya berutang segalanya kepada Italia. Pada akhirnya ibu saya juga menjadi warga Italia. Jadi, jika saya bisa tampil baik di Troyes, mengapa tidak? Saya ingin sampai pada titik ketika saya bisa mendapatkan kesempatan itu dan saya yakin dalam waktu dekat saya bisa masuk dalam radar timnas Italia."