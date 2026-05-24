Wawancara dengan Mike van der Hoorn tiba-tiba dibubarkan oleh para pendukung Ajax: “Kita masuk saja sekarang”

Para pendukung Ajax berlari ke lapangan setelah memenangkan final play-off melawan FC Utrecht. Di Stadion Kras di Volendam, petugas keamanan berusaha menahan para pendukung, tetapi hal itu terbukti mustahil.

Setelah perpanjangan waktu yang menegangkan dan adu penalti, Ajax berhasil membawa pulang kemenangan atas Utrecht. Setelah pertandingan, kapten Utrecht Mike van der Hoorn tampil di depan kamera ESPN, namun wawancaranya tidak berlangsung lama.

“Lihat, ini sungguh disayangkan. Adu penalti itu seperti undian,” kata Van der Hoorn membuka wawancara di ESPN. “Kamu berharap keberuntungan berpihak padamu, tapi itu tidak terjadi.”

“Kami memang berjuang hari ini. Secara permainan, semuanya tidak terlalu bagus, tapi ya… Sayang sekali.” Kemudian, reporter Vincent Schildkamp memotong wawancara. “Kita masuk ke dalam saja, ini mulai sedikit canggung. Ayo.”

Alasannya adalah serbuan mendadak para penggemar Ajax ke lapangan, yang ingin merayakan lolosnya tim ke kompetisi Eropa dengan cara itu di Stadion Kras di Volendam.

ESPN