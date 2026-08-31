Penyerang anyar Al Hilal, Ollie Watkins asal Inggris, mengungkap rahasia di balik kepindahannya ke klub tersebut, seraya menjelaskan bahwa kemenangan atas Manchester City di Piala Dunia Antarklub menjadi salah satu alasannya.

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Al Hilal sebelumnya berhasil mengalahkan City (4-3) di babak 16 besar Piala Dunia Antarklub sepanjang tahun lalu, sebelum akhirnya mengumumkan kesepakatan dengan Watkins pada Minggu kemarin dengan kontrak berdurasi 3 tahun, setelah didatangkan dari Aston Villa.

Watkins mengatakan dalam pernyataan kepada pusat media klub Al Hilal: "Langkah yang luar biasa, terutama bagi saya. Saya sangat senang bisa bergabung dengan klub besar ini."

Ia menambahkan: "Saya bergabung dengan Al Hilal karena ini adalah klub terbesar di Asia dan paling banyak meraih gelar, serta memiliki basis suporter yang besar di seluruh dunia. Tanpa keraguan sedikit pun, saya ingin membahagiakan orang-orang ini."

Ia melanjutkan: "Saya tidak sabar untuk memulai misi saya, dan menyenangkan bahwa pertandingan pertama saya akan digelar di kandang sendiri. Saya berharap dapat membantu tim meraih kemenangan."

Ia menutup: "Kemenangan Al Hilal atas Manchester City adalah salah satu hal yang paling mendorong saya untuk mengambil langkah ini dan mengenal klub ini serta Liga Arab Saudi secara keseluruhan."