Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, juru taktik tim Al Hilal, mengejutkan para pendukungnya dengan sejumlah perubahan mengejutkan pada laga El Clasico melawan rival tradisional Al Ahli.

Al Hilal menjamu Al Ahli, hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Inzaghi telah mengumumkan susunan pemain resmi, yang menunjukkan absennya penyerang baru asal Inggris, Ollie Watkins, yang hanya duduk di bangku cadangan, meski sejumlah laporan memastikan keikutsertaannya sebagai starter.

Sebaliknya, penyerang asal Pantai Gading, Mohammed Kader Meite, akan menjadi ujung tombak Al Hilal di El Clasico, di samping dua sayap; pemain Belanda Crysencio Summerville dan pemain Saudi Sultan Al-Mandash.

Watkins bukan satu-satunya kejutan, di mana pelatih asal Italia itu memilih mempertahankan gelandang veteran Mohamed Kanno di bangku cadangan, dengan menurunkan Nasser Al-Dawsari sebagai penggantinya, di samping pemain Portugal Ruben Neves dan pemain Serbia Sergej Milinkovic-Savic.

Inzaghi juga memutuskan untuk tidak memainkan bek internasional Hassan Tambakti sebagai starter, mengingat kepulangannya dari cedera, dan lebih memilih mengandalkan pemain Senegal Kalidou Koulibaly serta Ali Lajami, di samping dua bek sayap Mohammed Mahzari dan pemain Prancis Theo Hernandez.

Berikut susunan pemain Al Hilal:

Penjaga gawang: Yassine Bounou

Lini belakang: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Theo Hernandez

Lini tengah: Ruben Neves - Nasser Al-Dawsari - Sergej Milinkovic-Savic

Lini serang: Sultan Al-Mandash - Mohammed Kader Meite - Crysencio Summerville

Sebaliknya, pelatih asal Belanda, Marino Pusic, juru taktik tim Al Ahli, memutuskan mencoret gelandangnya asal Ukraina, Artem Bondarenko, dari daftar El Clasico, mengingat besarnya kemarahan para pendukung terhadapnya.

Pusic lebih memilih mengandalkan pemain Prancis Valentin Atangana dan Ziyad Al-Johani di lini tengah, di bawah playmaker asal Armenia Eduard Spertsyan, dengan mencoret Bondarenko yang tidak menampilkan performa terbaiknya saat menelan kekalahan 1-3 dari Al Kholood, pada pekan keempat.

Sebaliknya, penyerang asal Inggris Ivan Toney akan memimpin lini serang Al Ahli, di samping pemain Brasil Galeno dan pemain Portugal Francisco Trincao, dengan mempertahankan Saleh Abu Al-Shamat di bangku cadangan.

Berikut susunan pemain Al Ahli:

Penjaga gawang: Edouard Mendy

Lini belakang: Mohammed Sulaiman Bakr - Roger Ibanez - Merih Demiral - Zakariya Hawsawi

Lini tengah: Valentin Atangana - Ziyad Al-Johani - Eduard Spertsyan

Lini serang: Francisco Trincao - Ivan Toney - Wenderson Galeno

Al Hilal menempati peringkat kedua di klasemen Liga Saudi, dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sementara Al Ahli berada di posisi ketujuh dengan 6 poin, dari dua kemenangan dan satu kekalahan.