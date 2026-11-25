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Watford menunjuk mantan pelatih Rumania, Edward Iordanescu, sebagai pelatih kepala baru, hanya beberapa hari setelah memecat Alessio Dionisi menyusul kekalahan 4-0 di markas Sheffield United. Iordanescu, 48 tahun, menjadi pelatih ke-25 sejak keluarga Pozzo mengambil alih klub pada 2012. Ia mewarisi tim yang hanya unggul tiga poin dari zona degradasi Championship setelah awal musim yang buruk.

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Iordanescu 'sangat yakin'

Iordanescu menggantikan Dionisi, yang dipecat pada Minggu setelah hanya lima bulan menjabat. Watford menelan tujuh kekalahan dalam 10 laga liga terakhirnya, yang berpuncak pada kekalahan 4-0 di markas Sheffield United pada Sabtu. "Saya sangat bangga dan senang berada di klub sepak bola ini," kata pelatih kepala baru itu kepada situs resmi klub.

Ia menambahkan: "Saya bisa melihat tim sedang berada dalam masa sulit, tetapi saya sudah menonton banyak pertandingan mereka dalam beberapa hari terakhir dan saya sangat yakin dengan masa depan tim ini."

Pelatih baru keenam dalam 18 bulan

Menurut BBC Sport, pelatih asal Rumania itu merupakan pelatih ke-25 Watford sejak keluarga Pozzo mengambil alih klub pada 2012, sekaligus pelatih baru keenam mereka dalam waktu kurang dari 18 bulan. Ia akan didampingi staf kepelatihan Alexandru Radu, Grzegorz Mokry, dan Michele Iannucci.

Iordanescu dijadwalkan menyaksikan laga Championship melawan Blackburn Rovers pada Rabu dari tribune. Mantan bek Watford Adrian Mariappa akan memimpin tim dalam pertandingan itu bersama Paul Furlong dan Lloyd Doyley. Menjelang laga tersebut, Watford baru memenangi empat dari 16 pertandingan dan hanya meraih satu dari 24 poin yang mungkin didapat dalam laga tandang.

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Rekam jejak meraih trofi

Watford menjadi klub pertama yang ditangani Iordanescu sejak ia meninggalkan Legia Warsaw pada Oktober 2025. Selama berkarier di Polandia, ia memenangi Piala Super Polandia. Sebelumnya, ia membawa CFR Cluj meraih gelar liga Rumania dan dua piala domestik, serta pernah melatih CSKA Sofia dan Steaua Bucharest.

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Ia melatih Rumania selama dua setengah tahun dan membawa tim itu ke babak 16 besar Euro 2024, sebelum kalah 3-0 dari Belanda. Ia adalah putra Anghel Iordanescu, yang membawa Rumania ke perempat-final Piala Dunia 1994.

Stabilitas menjadi target di Watford

Tugas pertama Iordanescu adalah menjauhkan Watford dari ancaman degradasi, dimulai dengan laga tandang melawan Derby pada Sabtu.

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Ia juga berharap dapat membawa stabilitas bagi klub yang telah menunjuk 12 pelatih kepala tetap sejak akhir musim 2020/21 sebelum kedatangannya.