Watanabe bisa meninggalkan Feyenoord setelah satu tahun untuk meraup keuntungan besar

Tsuyoshi Watanabe kemungkinan akan meninggalkan Feyenoord pada musim panas ini. Bek asal Jepang tersebut menjadi incaran dua klub dari Arab Saudi, demikian dilaporkan oleh Mounir Boualin.

Watanabe, yang tahun lalu didatangkan dari KAA Gent dengan biaya delapan juta euro, masuk dalam daftar incaran Al-Shabab FC dan Al-Taawoun FC.

Klub-klub dari Timur Tengah tersebut harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan pemain asal Jepang ini. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Watanabe saat ini masih mencapai sepuluh juta euro.

Menurut Boualin, kedua klub tersebut sedang mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran untuk Watanabe, yang secara finansial berpotensi mendapatkan keuntungan besar jika pindah.

Pemain yang telah 13 kali membela timnas Jepang ini tampil sebanyak 39 kali bersama Feyenoord musim lalu. Ia bahkan berhasil mencetak lima gol untuk klub asal Rotterdam tersebut.

Jika Watanabe pindah ke Al-Shabab, ia akan bergabung dengan tim peringkat ke-14 di Saudi Pro League. Al-Taawoun menempati peringkat keenam musim lalu.