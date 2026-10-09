Essam Abdel Fattah, Ketua Komite Wasit Mesir, mengungkap bahwa dirinya menerima permintaan resmi dari Federasi Sepak Bola Somalia untuk menggunakan jasa wasit Omar Artan dalam memimpin pertandingan di Liga Mesir. Ia menegaskan tidak keberatan dengan langkah tersebut, sambil menunggu persetujuan dari Federasi Sepak Bola Mesir.

Abdel Fattah mengatakan, dalam pernyataan di televisi, bahwa Artan telah menghubunginya, tetapi bukan untuk memimpin pertandingan antara Al Ahly dan Zamalek. Ia menjelaskan: "Ia mengirim surat resmi dari Federasi Somalia yang di dalamnya meminta untuk memimpin pertandingan di Liga Mesir. Saya tidak keberatan dengan hal itu, tetapi kami menunggu persetujuan dari Federasi Mesir, dan jika federasi menyetujuinya, kami akan menyambutnya di Liga Mesir dalam waktu dekat."

Di Balik Pemilihan Wasit Laga Puncak

Ketua Komite Wasit itu juga menyinggung hal-hal di balik pemilihan wasit asal Slovenia, Rade Obrenović, untuk memimpin laga puncak antara Al Ahly dan Zamalek, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 11 Oktober di Stadion Kairo, dalam rangka pekan keenam Liga Mesir.

Abdel Fattah menjelaskan bahwa komite telah menghubungi lima federasi liga top Eropa, tetapi Jerman, Inggris, dan Italia menolak untuk mengirimkan wasit, sementara jawaban Portugal datang terlambat, dan jajaran wasit yang tersedia bukan dari kalangan elite, hal yang juga berlaku untuk opsi dari Spanyol.

Ia menambahkan bahwa dirinya secara pribadi telah menghubungi sejumlah wasit, tetapi mereka menolak karena keterikatan jadwal, terutama pertandingan Liga Champions Eropa, sebelum akhirnya komite memutuskan untuk memilih wasit asal Slovenia tersebut, yang ia gambarkan sebagai yang terbaik di negaranya.

Sikapnya terhadap Wasit Asing

Abdel Fattah membela para wasit, dengan menegaskan bahwa kritik yang ditujukan kepada perwasitan tidak hanya terbatas di Mesir, tetapi juga meluas ke Spanyol dan negara-negara besar lainnya. Ia menilai bahwa wasit kerap kali menjadi mata rantai terlemah dalam sistem sepak bola.

Ia mengatakan bahwa sulit bagi perwasitan untuk menjadi elemen yang kuat di mata para suporter, seraya menambahkan bahwa Liga Spanyol, Prancis, dan Italia tidak menggunakan jasa wasit asing untuk memimpin pertandingan mereka, bagaimanapun tingkat perwasitannya.

Fakta Sikap Mahmoud Ashour

Mengenai sikap wasit Mahmoud Ashour, Abdel Fattah menjelaskan bahwa pengunduran diri adalah gambaran yang paling tepat untuk apa yang terjadi. Ia menyebut bahwa sejak awal Ashour ingin berkecimpung di bidang media, sebelum menyetujui untuk bergabung dengan komite setelah sejumlah diskusi, kemudian mengambil keputusan akhirnya, yang ia tegaskan dihormatinya.

Ia juga mengungkap adanya langkah-langkah untuk memperbaiki aspek psikologis para wasit, melalui penyelenggaraan sesi individual, dan ke depannya menggunakan jasa para spesialis dalam dukungan psikologis. Ia menyoroti bahwa sebagian wasit memang telah menemui psikolog karena rasa frustrasi.