Wasit Sander van der Eijk sudah benar-benar muak dengan seorang pemain Ajax yang menyebalkan: 'Jauhkan dia!'

Rekaman dari ESPN memberikan gambaran unik mengenai peran wasit Sander van der Eijk selama pertandingan Ajax melawan FC Twente (1-2). Terlihat bagaimana wasit tersebut terlibat dalam perdebatan dengan salah satu pemain tuan rumah, yang kemudian ia usir dari lapangan beberapa kali.

Bagi Ajax, secara keseluruhan ini adalah sore yang frustrasi di Johan Cruijff ArenA. Tim tersebut terlihat tak berdaya di beberapa momen melawan FC Twente, yang dengan kemenangan ini kini telah mengambil alih posisi keempat di Eredivisie. Frustrasi para pemain Ajax pun memuncak, yang diekspresikan melalui beberapa konfrontasi dengan Van der Eijk.

Pertama-tama, Sean Steur mendekati wasit. “Ini olahraga pria, kan, wasit?”, seru Steur kepadanya setelah keputusan kontroversial. “Tentu, saya juga memimpin pertandingan pria,” jawab Van der Eijk dengan tenang.

Tak lama kemudian, Mika Godts juga mendekatinya dengan marah, tetapi ia langsung diperingatkan untuk menjauh. “Apa, pergi?”, balas Godts dengan frustrasi. Tak lama setelah itu, Van der Eijk memutuskan untuk memanggil kapten Youri Baas. “Kita bisa bicara satu sama lain. Jauhkan dia, Mika”, itulah pesan jelas dari wasit.

Namun, tak lama kemudian Godts kembali menuntut penjelasan. Penyerang itu yakin dirinya diperlakukan tidak adil. “Kalau kamu tanya seratus wasit, pasti seratus kali ditiup peluit. Kamu tahu kan,” jelas Van der Eijk kepada pemain sayap kiri Ajax itu.

Ketika Godts terus mendesak, Van der Eijk tampak kesal. “Mika, kamu tahu kan. Itu memang tertulis di buku, pasti. Aku akan mengirimkannya kepadamu, bukunya sangat tebal. 130 halaman, 17 baris,” katanya dengan nada sinis.