Wasit Piala Dunia ditolak saat tiba di Amerika Serikat dan langsung dipulangkan

Impian Piala Dunia Omar Abdulkadir Artan terancam, demikian dilaporkan Voetbal International mengutip pemberitaan dari Amerika Serikat. Wasit asal Somalia itu ditolak saat tiba di AS.

Ini seharusnya menjadi Piala Dunia pertama dalam karier Artan, tetapi kini hal itu berada di ujung tanduk. Saat tiba di Amerika Serikat, wasit berusia 34 tahun itu ditolak masuk dan langsung dikembalikan.

Alasannya: Artan tidak memiliki visa yang sah. Sebelumnya, ia telah menghubungi Kedutaan Besar Somalia di Nairobi dan mengira dengan paspor diplomatik yang dimilikinya, ia dapat menginjakkan kaki di tanah Amerika pada hari Senin.

Namun, hal itu tidak berhasil. Otoritas setempat tidak menyetujui dokumen perjalanan tersebut dan langsung memulangkan Artan.

Saat ini belum jelas apakah Artan masih bisa masuk ke Amerika Serikat, atau apakah FIFA harus mencari penggantinya. Federasi sepak bola belum memberikan keterangan apa pun mengenai hal tersebut.

Artan telah lama dianggap sebagai salah satu wasit terbaik asal Afrika. Pada tahun 2025, ia dinobatkan oleh CAF sebagai wasit terbaik di Afrika.

Presiden Donald Trump baru-baru ini membuat beberapa pernyataan yang menyerang negara tersebut dan para migran Somalia, termasuk komentar bahwa Somalia 'bahkan bukan negara yang sesungguhnya' dan bahwa situasinya 'kacau dan bermasalah'. Retorika tersebut menuai kritik internasional dan dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan tambahan mengenai perlakuan terhadap para pelancong Somalia.