Wasit pertandingan Tunisia melawan Jepang mengenakan seragam khusus... dan alasannya bersifat historis

Pertandingan antara Tunisia dan Jepang di Piala Dunia 2026 tidak hanya akan menjadi penampilan perdana pelatih Prancis Hervé Renard sebagai pelatih kepala "Elang Kartago" setelah pemecatan mendadak Sabri Lamouchi, tetapi juga akan menandai peristiwa bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen dunia tersebut.

Menurut laporan jaringan RMC Prancis, pertandingan yang dijadwalkan pada dini hari Sabtu lusa ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pertandingan ke-1.000 dalam sejarah putaran final Piala Dunia sejak turnamen ini dimulai pada tahun 1930.

Untuk momen istimewa ini, wasit asal Rumania, István Kovács, akan mengenakan seragam khusus yang dirancang untuk merayakan peristiwa bersejarah tersebut, yang menampilkan garis-garis emas di lengan serta lencana peringatan bertuliskan “1.000 pertandingan”.

Selain itu, dua asisten wasit asal Rumania, Ferenc Tóniogi dan Mihai Marica, juga akan mengenakan seragam yang sama selama memimpin pertandingan.

Penampilan perdana Kováč di Piala Dunia

Meskipun Kovács dianggap sebagai salah satu wasit terkemuka di kancah Eropa, pertandingan ini akan menjadi debutnya sebagai wasit lapangan di putaran final Piala Dunia, yang memberinya kesempatan istimewa untuk mencatatkan namanya dalam sejarah turnamen tersebut.

Sementara itu, Pierluigi Collina, Ketua Komite Wasit FIFA, menjelaskan bahwa pemilihan Kovač bukanlah karena sifat historis pertandingan tersebut, dan menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kriteria teknis semata.

“Kami memilih wasit yang kami yakini paling tepat untuk memimpin pertandingan ini, sehingga penunjukannya untuk memimpin pertandingan ke-1.000 dalam sejarah Piala Dunia murni kebetulan,” kata Colina.