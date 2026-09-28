Wasit menghentikan laga amatir tepat setelah pemain menggunakan kata terlarang

Pertandingan antara REMO dan SVH di divisi lima sepakbola amatir dihentikan oleh wasit pada Sabtu siang. Seorang pemain REMO meneriakkan kata ‘kanker’, setelah itu pertandingan tidak dilanjutkan lagi.

Pertandingan antara REMO dan SVH baru berjalan setengah jam ketika insiden itu terjadi. Seorang pemain REMO meneriakkan kata tersebut, setelah itu wasit menghentikan permainan.

Pemain itu meminta maaf dan mengatakan bahwa ia meneriakkannya ‘karena emosi’. Pada akhirnya lebih banyak pemain datang mendekat dan sang wasit menjadi bingung.

Menurut pelatih SVH, ‘wasit sudah tidak tahu lagi siapa yang meneriakkan kata itu’ dan ia memutuskan untuk menghentikan pertandingan. “Saya belum pernah mengalami ini sebelumnya,” ujar pelatih dari tim yang tidak menggunakan kata tersebut.

Pada akhirnya polisi bahkan dipanggil karena menurut pengakuannya sendiri, sang wasit sudah tidak merasa aman. “Semua orang ingin berbicara kepadanya, tetapi dia jelas tidak diancam. Dia merasa tidak didengar,” kata ketua REMO Humphrey Alladin kepada Algemeen Dagblad.

Kapan dan apakah pertandingan antara REMO dan SVH akan dilanjutkan, masih belum diketahui.



